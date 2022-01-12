Анализ фьючерсов: медведи усилили давление на биткоин

На прошлой неделе цена биткоина опустилась ниже уровня $45 000, который быки пытались удержать с начала декабря 2021 года. На момент публикации первая криптовалюта торгуется в зоне $42 000.

Чего ждать от рынка на этой неделе? Анализируем ценовые уровни биткоина и Ethereum на криптовалютной бирже Bybit.

BTCUSD

10 января биткоин впервые с сентября 2021 года опустился ниже $40 000, однако быки быстро выкупили предложение и вернули котировки к отметкам выше $41 000.

Уровни поддержки и сопротивления на дневном графике BTCUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

Покупатели смогли удержать уровень $40 000 и закрыть дневную свечу выше линии восходящего тренда. Однако для дальнейшего роста BTCUSD должен пробить сопротивление на отметке $45 500.

В случае возобновления продаж медведи могут продавить BTCUSD к поддержке в зоне $37 000.

ETHUSD

Быки на рынке ETHUSD смогли удержать круглый уровень $3000. Для возобновления восходящего тренда покупателям нужно преодолеть сопротивление на отметке $3400.





Уровни поддержки на дневном графике ETHUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

При сохранении нисходящей динамики на рынке цена Ethereum может снизиться к поддержке в зоне $2650.

Выводы

10 января покупатели смогли защитить важные уровни поддержки — $40 000 для биткоина и $3000 для Ethereum.

Для возобновления восходящего тренда необходимо пробитие сопротивлений на отметках $45 500 на рынке BTCUSD и $3400 на рынке ETHUSD.



