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Анализ фьючерсов: медведи усилили давление на биткоин

Анализ фьючерсов: медведи усилили давление на биткоин


На прошлой неделе цена биткоина опустилась ниже уровня $45 000, который быки пытались удержать с начала декабря 2021 года. На момент публикации первая криптовалюта торгуется в зоне $42 000.


Чего ждать от рынка на этой неделе? Анализируем ценовые уровни биткоина и Ethereum на криптовалютной бирже Bybit.


BTCUSD


10 января биткоин впервые с сентября 2021 года опустился ниже $40 000, однако быки быстро выкупили предложение и вернули котировки к отметкам выше $41 000.


Уровни поддержки и сопротивления на дневном графике BTCUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

Покупатели смогли удержать уровень $40 000 и закрыть дневную свечу выше линии восходящего тренда. Однако для дальнейшего роста BTCUSD должен пробить сопротивление на отметке $45 500.


В случае возобновления продаж медведи могут продавить BTCUSD к поддержке в зоне $37 000.


ETHUSD


Быки на рынке ETHUSD смогли удержать круглый уровень $3000. Для возобновления восходящего тренда покупателям нужно преодолеть сопротивление на отметке $3400.




Уровни поддержки на дневном графике ETHUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

При сохранении нисходящей динамики на рынке цена Ethereum может снизиться к поддержке в зоне $2650.


Выводы


10 января покупатели смогли защитить важные уровни поддержки — $40 000 для биткоина и $3000 для Ethereum.


Для возобновления восходящего тренда необходимо пробитие сопротивлений на отметках $45 500 на рынке BTCUSD и $3400 на рынке ETHUSD.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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