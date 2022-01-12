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Андрей Малахов уехал в Германию отмечать юбилей

Андрей Малахов уехал в Германию отмечать юбилей
Телеведущий Андрей Малахов с женой и сыном отправился в Баден-Баден, где и отметит свое 50-летие. Андрей Малахов организовал празднование своего 50-летия в роскошном отеле, расположенном на территории самой знаменитой здравницы Германии. Ведущий привез жену Наталью Шкулеву и сына Сашу на курорт Баден-Баден — любимое место отдыха состоятельных европейцев.
Отель в Бан-Бадене, куда сын Андрея Малахова привез любимого мишку «Первые гости на моём празднике!»— пошутил Андрей под снимком игрушки его сына. Малахов, между прочим, поселился в отеле с большим медицинским центром. Там можно пройти полное обследование организма и получить советы по восстановлению здоровья. Для тех, кто хочет просто расслабиться и отдохнуть от рабочих будней, в отеле есть спа-центр с самым широким спектром услуг.
Андрей Малахов и Наталья Шкулева в Баден-Бадене В СМИ тем временем не утихают слухи о том, что Андрей скрывает от поклонников горькую правду о своей болезни. Некоторое время назад зрители стали замечать изменения во внешности Малахова. Сначала он заметно поправился, а потом выяснилось, что гримерам приходится подбирать ведущему парики на эфир. Ходят слухи, что во всем виновата гормональная терапия, которую якобы назначили телезвезде. Точно не известно, от какой болезни врачи спасали Малахова Любопытно, что Малахов даже не пытается опровергать слухи о тяжелом недуге. Располневший ведущий отказывается от интервью.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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