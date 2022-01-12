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Белла Хадид показала свои торчащие соски, снявшись без лифчика

Белла Хадид показала свои торчащие соски, снявшись без лифчика

25-летняя супермодель Белла Хадид снялась в откровенном наряде, полностью обнажающем грудь.

Манекенщица палестино-голландского происхождения опубликовала в Stories фото, на которых она позирует перед зеркалом в полупрозрачном наряде Givenchy и без лифчика.

Золотистое платье обнажило грудь звезды, дав возможность поклонникам рассмотреть ее во всех подробностях.

Таким образом Белла Хадид поделилась с поклонниками бэкстейджем со съемки рекламы велнес-напитков Kin Euphorics.

Многие пользователи Сети засыпали модель комплиментами, отметив, что она находится сейчас в лучшей форме.

Как писал NEWSTES, ранее самая популярная в мире порнозвезда стала мамой и показала сына на своей груди.

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По материалам: uposters.ru

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