Белла Хадид показала свои торчащие соски, снявшись без лифчика
25-летняя супермодель Белла Хадид снялась в откровенном наряде, полностью обнажающем грудь.
Манекенщица палестино-голландского происхождения опубликовала в Stories фото, на которых она позирует перед зеркалом в полупрозрачном наряде Givenchy и без лифчика.
Золотистое платье обнажило грудь звезды, дав возможность поклонникам рассмотреть ее во всех подробностях.
Таким образом Белла Хадид поделилась с поклонниками бэкстейджем со съемки рекламы велнес-напитков Kin Euphorics.
Многие пользователи Сети засыпали модель комплиментами, отметив, что она находится сейчас в лучшей форме.
Как писал NEWSTES, ранее самая популярная в мире порнозвезда стала мамой и показала сына на своей груди.