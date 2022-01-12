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Беспилотный грузовик впервые совершил полностью автономный рейс по дорогам общего пользования

Беспилотный грузовик впервые совершил полностью автономный рейс по дорогам общего пользования

Беспилотный грузовик, разработанный американской компанией TuSimple, стал первым в мире большегрузом, который совершил полностью автономный рейс по дорогам общего пользования без человека в кабине, пишет Associated Press.

В ходе этого испытания машина проехала более 80 миль (128 км) в штате Аризона. Она успешно справилась со всеми аспектами вождения, включая смену полос движения, управление световыми сигналами и взаимодействие с другими транспортными средствами. Для обеспечения безопасности в ходе испытания грузовик сопровождали представители местной полиции.

Компания-разработчик опубликовала полную видеозапись поездки, на которой можно увидеть данные с лидара, фронтальной и задней камер, а также камеры из кабины на протяжении всего пути. Система в автомобиле способна самостоятельно следовать по шоссе и совершать маневры на небольших городских улицах, умеет опережать медленный транспорт и перестраиваться из правой полосы для снижения риска ДТП, если замечает другого водителя на обочине.

Известно, что корпорация тестирует такую разработку уже несколько лет, но до этого момента работу электроники контролировал специалист, сидящий за рулем автомобиля. В 2019 году беспилотные грузовики TruSimple начали перевозить посылки UPS, а весной 2021 года подобная машина совершила рейс протяженностью полторы тысячи километров.

Ранее Ruposters писал, что к 2024 году в России планируют запустить беспилотные суда.

# Главные новости

По материалам: uposters.ru

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