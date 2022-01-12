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» Битва книг: "Малый ледниковый период" и "Жизнь на нашей планете"
Битва книг: "Малый ледниковый период" и "Жизнь на нашей планете"
Сегодня, 08:15
Вадим Карасев
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru
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