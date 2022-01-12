Более полутора тысяч человек сразятся в очных полуфиналах Всероссийского конкурса «Флагманы образования. Школа»

Очные полуфиналы конкурса «Флагманы образования. Школа» пройдут с 21 января по 13 марта в восьми городах России. Конкурс является совместным проектом Минпросвещения России и президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает пресс-служба ведомства.

Первый полуфинал состоится в Нижнем Новгороде для команд Приволжского федерального округа. По итогам восьми полуфиналов 100 команд станут участниками заключительного этапа конкурса.

В полуфиналах примут участие 1608 человек, которые были определены в конце декабря 2021 года по результатам онлайн-тестирования. Списки участников очных полуфиналов опубликованы на сайте конкурса.

Во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа» участвуют команды в составе четырёх сотрудников одной общеобразовательной организации: руководителей первого и второго уровня, классных руководителей, учителей-предметников. Всего заявки на участие в конкурсе подали 36 758 человек из всех регионов России.

Заявочная кампания продлилась с 7 октября по 10 декабря прошлого года. Команды, которые успешно зарегистрировались на сайте конкурса, получили возможность пройти восьмидневное дистанционное тестирование на проверку общей, функциональной и управленческой грамотности.

Рейтинги полуфиналистов в каждом федеральном округе формировались исходя из суммарных баллов всех участников одной команды.

Лидерами по итогам этого конкурсного этапа стали Санкт-Петербург, Свердловская область, Ставропольский край, Москва, Краснодарский край, Волгоградская, Иркутская, Нижегородская, Ростовская и Тюменская области. 18% полуфиналистов представляют сельские районы и удалённые территории страны.

Большинство полуфиналистов конкурса – это педагоги и руководители образовательных организаций в возрасте от 40 до 50 лет (38%), полуфиналистов в возрасте от 25 до 35 лет – 27%, более 50 человек моложе 25 лет, более 40 участников старше 60 лет.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев системы образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма.

Призёры получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны. Также им будут вручены подарки от партнёров конкурса.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» – масштабный проект Министерства просвещения Российской Федерации и президентской платформы «Россия – страна возможностей».