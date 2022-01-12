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Цена биткоина взлетела выше $44 000

Цена биткоина взлетела выше $44 000


В среду, 12 января, котировки первой криптовалюты поднялись выше отметки $44 000 (на бирже Bitstamp).


График BTC/USDT биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

Капитализация цифрового золота превысила $830 млрд, согласно CoinGecko.


Глава сингапурского венчурного фонда Three Arrows Capital Су Чжу объяснил отыгрывание падения редким индикатором на покупку биткоина Dormancy Flow.




По его словам, за всю историю Dormancy Flow срабатывал лишь шесть раз. Индикатор показывает продолжительный период, в течение которого «спящие биткоины» не влияют на курс актива.


Судя по графику Су Чжу, в предыдущие разы Dormancy Flow действительно давал сигнал на покупку первой криптовалюты. В последний раз индикатор сработал в середине 2021 года, когда цена биткоина упала ниже $30 000.


За последние сутки все цифровые активы из топ-10 по капитализации оказались в зеленой зоне. Больше других выросли Polkadot (+12,2%), Terra (+11,5%) и Cardano (+11%).


Данные: CoinGecko.

Ранее глава DoubleLine Capital Джеффри Гундлах назвал биткоин чересчур дорогим в свете предстоящего ужесточения ФРС монетарной политики и для его покупки предложил ждать снижения цены до $25 000.


Напомним, 10 января котировки биткоина опустились ниже $40 000.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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