Цена биткоина взлетела выше $44 000

В среду, 12 января, котировки первой криптовалюты поднялись выше отметки $44 000 (на бирже Bitstamp).

График BTC/USDT биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

Капитализация цифрового золота превысила $830 млрд, согласно CoinGecko.

Глава сингапурского венчурного фонда Three Arrows Capital Су Чжу объяснил отыгрывание падения редким индикатором на покупку биткоина Dormancy Flow.

Dormancy flow buy signal on $BTC, very rare, only six times in history pic.twitter.com/eNU5lY9sOH — Zhu Su 🔺 (@zhusu) January 11, 2022

По его словам, за всю историю Dormancy Flow срабатывал лишь шесть раз. Индикатор показывает продолжительный период, в течение которого «спящие биткоины» не влияют на курс актива.

Судя по графику Су Чжу, в предыдущие разы Dormancy Flow действительно давал сигнал на покупку первой криптовалюты. В последний раз индикатор сработал в середине 2021 года, когда цена биткоина упала ниже $30 000.

За последние сутки все цифровые активы из топ-10 по капитализации оказались в зеленой зоне. Больше других выросли Polkadot (+12,2%), Terra (+11,5%) и Cardano (+11%).

Данные: CoinGecko.

Ранее глава DoubleLine Capital Джеффри Гундлах назвал биткоин чересчур дорогим в свете предстоящего ужесточения ФРС монетарной политики и для его покупки предложил ждать снижения цены до $25 000.

Напомним, 10 января котировки биткоина опустились ниже $40 000.