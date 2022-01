Цена биткоина взлетела выше $44 000

В среду, 12 января, котировки первой криптовалюты поднялись выше отметки $44 000 (на бирже Bitstamp).

График BTC/USDT биржи Bitstamp. Данные: TradingView.

Капитализация цифрового золота превысила $830 млрд, согласно CoinGecko.

Глава сингапурского венчурного фонда Three Arrows Capital Су Чжу объяснил отыгрывание падения редким индикатором на покупку биткоина Dormancy Flow.

Dormancy flow buy signal on $BTC, very rare, only six times in history pic.twitter.com/eNU5lY9sOH