Цифровая версия NIER с Xbox 360 теперь работает по обратной совместимости





Программа обратной совместимости игр с Xbox и Xbox 360 имеет определенные нюансы. В частности, не всегда цифровые копии игр можно купить, и таким образом сыграть в проекты по совместимости могут только игроки с дисковыми версиями. Еще один нюанс — иногда цифровые версии игр с Xbox 360 могут вовсе не работать по обратной совместимости, даже если их можно приобрести (или они уже приобретены), при этом сама игра значится добавленной в программу совместимости. Так было и с игрой NIER с Xbox 360.

Игроки на форуме gamespot обратили внимание, что цифровая копия NIER не работала по обратной совместимости, когда ее добавили в программу. Однако несколько дней назад проблему исправили. Теперь владельцы цифровой копии игры могут запускать ее без проблем. Как отмечает один из пользователей на форуме, он купил NIER после добавления в обратную совместимость, а она не работала и пришлось оформлять возврат. Сейчас он снова ее купил, и она работает.

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Отметим, что в российской версии Microsoft Store игра Nier продается за $19,99.

NIER

Square Enix представляет ролевую игру невероятных масштабов! Апокалиптическая история, действие которой происходит через 1300 лет в будущем, где человеческая раса вовлечена в грандиозную битву за выживание против таинственных «Теней». Приготовьте свое воображение к волнующей саге о приключениях, тайнах и человеческих драмах!

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