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Дима Билан раскритиковал Клаву Коку за "пьяные" сторис с Ольгой Бузовой

Дима Билан раскритиковал Клаву Коку за "пьяные" сторис с Ольгой Бузовой

Дима Билан раскритиковал Клаву Коку за то, что она опубликовала сторис с Ольгой Бузовой, на которых Ольга, как считают в сети, запечатлена в нетрезвом виде.

Певица и тиктокер Клава Кока сейчас отдыхает в Куршевеле. Покорять склоны она поехала не одна — компанию ей составила Ольга Бузова. В своем инстаграме Клава самым подробным образом освещает свой отпуск, и многие в сети считают, что она опубликовала и кое-что лишнее. Вчера у нее в сторис появилось видео, где Бузова была запечатлена, похоже, в нетрезвом виде. Она шла по улице в банном халате и с накинутой на плечи курткой и порывалась присесть прямо на снег.

Мы просто идем в спа. Ползем. Ты в моей куртке, не валяйся, пожалуйста,

— комментирует происходящее Кока.

После скандала с Дмитрием Губерниевым ("Вы перестали пить коньяк по утрам?") в прошлом году Бузова заявляла, что вообще не пьет алкоголь.


Ольга Бузова и Клава Кока

Видео активно обсуждали в телеграм-каналах. Увидел его и Дима Билан, который сейчас отдыхает на Мальдивах, и раскритиковал Клаву за публикацию таких сторис.

Посмотрел сегодня паблики и испытал чувство стыда за тебя, Клава Кока. Потому что ты взяла и подставила подругу. Жуть. Я понимаю, что это Куршевель. Мы проходили это лет 12 назад. Но это Оля Бузова, которая тебе помогла. Тебе не стыдно? Я думал, ты крутая девчонка, а ты — мелочная,

— обратился к Клаве Коке Дима Билан, который недавно рассказал и о своих проблемах с алкоголем.


Клава не скрывает, что и сама зажигает в Куршевеле. В сторис она также показала подписчикам, как поет в караоке, танцует в ресторане под собственный хит "Покинула чат" и колесит по улицам тихого курортного города под "Катюшу".

Сама Бузова видео со своим участием еще не комментировала, но, судя по всему, девушки продолжают отдыхать вместе — сегодня в сторис Клавы появилось уже новое фото Ольги.

В сторис у Клавы можно найти и еще одно видео, в котором она пытается подколоть подругу. Ролик она сняла, пока поднималась с Ольгой на подъемнике.

Ко мне в Куршевеле присоединилась какая-то странная женщина, городская сумасшедшая. Подскажите, что с ней делать,

— спрашивает подписчиков в ролике Клава.

Бузова по иронии судьбы как раз напевает песню Димы Билана "Невозможное возможно", а Клава в это время пытается закрыть ей рот шарфом. Сама Клава назвала эту сторис шуткой.



Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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