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Дмитрий Шепелев посмеялся над Ксенией Собчак

Дмитрий Шепелев посмеялся над Ксенией Собчак
Ведущий Дмитрий Шепелев высказался об отдыхающих за границей. Телеведущий негативно отреагировал на массовый выезд отечественных звезд в Куршевель. Телеведущий заявил в «Сторис«, что никогда не понимал прелестей элитного горнолыжного курорта, куда на праздники отправились Ксения Собчак, Ольга Бузова, Юлиана Караулова, Наталья Подольская с семье, и напомнил, что это место превратилось в рассадник коронавируса. «Если честно, никогда не понимал Куршевель – унылое, бездушное место с (плохой) каталкой, да еще куда едут все. Зачем? В отличие от Церматта, Аспена, Вальторанса или Ортизеи, где реально люди катаются. Еще смешнее стало, когда в первую волну корону в Мск привезли как раз оттуда. Вот и сейчас все, кого знаю, кто там был, вернулись со свежим штаммом. Нечего там делать, я всегда говорил», — сообщил шоумен, который никуда не полетел на Новый год, а провел его в кругу семьи.
Дмитрий Шепелев Дмитрий предпочел вывести возлюбленную Екатерину Тулупову и детей за город, где они поселились в чудесном живописном доме. Там Шепелев устроил фотосессию младшему сыну Тихону, появившемуся на свет весной прошлого года, и опубликовал трогательные снимки в Инстаграм, впервые показав лицо малыша. Напомним, Шепелев не первый, кто высказался об отдыхе звезд в Куршевеле. На то, как лихо российские знаменитости гуляют во Франции, отреагировал и Дима Билан. Он признался, что ему стыдно за коллегу Клаву Коку, выкладывающую в «Сторис» видео с пьяной Ольгой Бузовой, которая явно ушла в отрыв после напряженной работы в декабре.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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