Елена Малышева вытащила маму с того света

Ведущая Елена Малышева рассказала, что ее маму спасли чудом. В возрасте 87 лет мать Елены Малышевой Галина Александровна заболела коронавирусом. Беда пришла в семью известного на всю страну теледоктора еще весной 2020 года. Спустя время Елена Малышева нашла в себе силы рассказать, как тяжело им всем тогда было. Галина Александровна и до ковида чувствовала себя не очень: у женщины была сильная одышка, три порока сердца, отеки легких и другие проблемы. Елена Малышева до сих пор считает, что при таком состоянии здоровья шансов выжить у ее 87-летней мамы практически не было. Каждый день Малышева ходила в ковидную реанимацию к умирающей матери, а потом в отчаянии рыдала дома. Вся семья тогда как могла поддерживала друг друга. Брат знаменитости уверял ее, что они обязательно спасут мать. Будучи медиками, все члены семьи скооперировались, много читали и в общем чате делились друг с другом информацией по лечению этой заразы.Елена Малышева Вера в медицину и в чудо помогла семье Малышевой буквально вытащить Галину Александровну с того света. «Поверьте, это было чудом», – поделилась телеведущая. В интервью Wday.ru Малышева также рассказала, что в тяжелое время пандемии она стала работать в десять раз больше, чем обычно. Женщина очень много читала и получала новые знания, которые придавали ей спокойствие. В своем инстаграм-аккаунте Малышева щедро делилась информацией с подписчиками, передавая им свою невозмутимость. Елена Васильевна уверена: в знании заключена большая сила.