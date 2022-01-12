Филипп Киркоров потерял больше десяти миллионов

Певец Филипп Киркоров остался без денег. Артист стал жертвой недобросовестных рабочих, которым доверил свою недвижимость. Король российской поп-музыки является счастливым обладателем не одного объекта недвижимости, в том числе шикарных апартаментов на Арбате, площадь которых превышает 600 метров квадратных. Недавно Филипп Киркоров решил, что эта жилплощадь нуждается в грандиозном ремонте и обратился в соответствующую компанию. Как сообщает телеграм-канал Mash, певец заключил с ремонтниками договор на огромную сумму в 32 миллиона рублей. Часть этих денег, а именно 11 миллионов Киркоров заплатил сразу. Рабочие взяли деньги, но свои обязательства почему-то не выполнили.Филипп Киркоров По прошествии какого-то времени оказалось, что строители не сделали ничего. Оставшийся ни с чем артист потребовал вернуть деньги, но получил назад лишь половину аванса. Как ремонтники мотивировали свое решение, не сообщается. Сам артист ситуацию не комментировал. Тем не менее, такой подход Филипп Бедросович терпеть не стал и обратился в суд. Уже известно, что в суде интересы короля поп-музыки будет представлять звездный адвокат Александр Добровинский. С таким правозащитником можно надеяться, что справедливость в отношении обманутого артиста будет восстановлена.