Гэри Генслер уклонился от ответа касательно статуса Ethereum

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер в эфире CNBC не дал прямого ответа на вопрос, подпадает ли криптовалюта Ethereum под определение ценной бумаги.

«Мы не участвуем в подобных общественных форумах для обсуждения какого-либо одного проекта, возможного обстоятельства и не даем юридические консультации в эфире», — отметил Генслер.

В то же время он заявил, что «если вы собираете деньги у граждан, а они ожидают прибыли», это потенциально может подпадать под действие законодательства о ценных бумагах.

Председатель Комиссии указал на необходимость введения базового регулирования для защиты инвесторов от «лжи и мошенничества». По его мнению, если общественность ожидает прибыли от вложений, она должна получить всю надлежащую юридическую информацию.

В 2018 году занимавший на тот момент пост главы SEC Джей Клейтон заявил, что биткоин не является ценной бумагой. Тогда же аналогичное мнение касательно Ethereum высказал директор отдела корпоративных финансов ведомства Уильям Хинман.

В 2019 году Клейтон подтвердил, что вторая по капитализации криптовалюта не относится к ценным бумагам.

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Эта позиция стала важным аргументом для стороны защиты в деле SEC против Ripple. В августе 2021 года финтех-компании удалось добиться вызова Хинмана в суд для дачи показаний, несмотря на попытки регулятора отклонить это ходатайство. По словам экс-чиновника, он предупреждал Ripple о риске признания XRP ценной бумагой.

О потенциальном конфликте интересов и предвзятой оценке криптовалют в разное время заявили в правозащитной организации Empower Oversight, глава финтех-компании Брэд Гарлингхаус и телеканал FOX. По данным журналистов, стоящие за подачей иска сотрудники SEC могли быть аффилированы с Ethereum.

В декабре Empower Oversight потребовала от Комиссии раскрыть документы, касающиеся потенциального конфликта интересов в действиях бывших высокопоставленных чиновников.

Напомним, в конце 2021 года команда юридической фирмы Deaton Law Firm пришла к выводу, что регулятор проявлял к Ethereum большую лояльность, чем к XRP.

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