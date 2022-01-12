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Игра Cannibal Cuisine выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S уже в январе

Игра Cannibal Cuisine выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S уже в январе


Студия Rocket Vulture анонсировала выход игры Cannibal Cuisine на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. В 2020 году проект вышел в Steam и на Nintendo Switch. А на 25 января 2022 года назначен его релиз на приставках Xbox и Playstation. В Microsoft Store уже открыты предварительные заказы проекта — он обойдется покупателям на старте в $12,99.

Игра Cannibal Cuisine представляет собой кулинарную аркаду. В ней игрокам предстоит не только готовить блюда, но и ловить добычу, из которой эти самые блюда нужно будет готовить. В качестве добычи выступают туристы, а в качестве потребителей блюд людоеды.

Cannibal Cuisine

Хучубу хочет съесть… вас. Но как знает любой людоед, лучше быть поваром, а не блюдом.
Перейти в Microsoft Store

Cannibal Cuisine предлагает одиночную игру, локальный кооператив до 4 игроков, несколько режимов игры в мультиплеере. Сюжетная кампания состоит примерно из 20 уровней. Отметим, что в Steam у Cannibal Cuisine «Очень положительные» отзывы, но их всего несколько десятков. Тогда как на Metacritic у проекта 56 из 100 на PC.

Ниже можно посмотреть трейлер игры Cannibal Cuisine, которая будет доступна на Xbox уже 25 января.


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По материалам: newxboxone

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