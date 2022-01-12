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Игроки жалуются на проблемы с работой 4K Blu-Ray на Xbox Series X

Игроки жалуются на проблемы с работой 4K Blu-Ray на Xbox Series X


Приставка Xbox Series X может использоваться в качестве 4K Blu-Ray плеера, что указывается даже на коробке с консолью. Но игроки уже не первый раз жалуются на различные проблемы, которые у них возникают при использовании игровой консоли в качестве плеера для просмотра фильмов и сериалов с дисков 4K Blu-Ray.

Еще на старте у Xbox Series X возникали проблемы с воспроизведением 4K Blu-Ray — тогда у игроков после запуска диска появлялся черный экран. После игроки жаловались на проблемы с яркостью при воспроизведении контента с Blu-Ray через Xbox Series X. А теперь на Reddit обсуждается новая проблема с Xbox Series X и 4K Blu-Ray.

В отдельной теме на форуме Reddit игрок рассказал, что столкнулся с проблемой, которая у него возникла при старте воспроизведения 4K Blu-Ray диска на Xbox Series X:

Для тех, кто не знает, фильмы на 4K Blu-ray обычно печатаются на двух разных дисках: на двухслойном диске емкостью 66 ГБ или на трехслойном диске емкостью 100 ГБ. Series X отлично воспроизводит диски емкостью 66 ГБ. […] Однако, если вы вставите 100-гигабайтный диск 4K (что на данный момент является приличным количеством 4K Blu-ray), Xbox полностью выйдет из строя. Для меня он воспроизводит все со скоростью 1–2 кадра в секунду без звука, что в значительной степени приводит к тому, что на просмотр начального логотипа студии уходят минуты, а в лучшем случае 10 секунд. У меня есть Series X уже около 6 месяцев, и ни одно обновление еще не исправило эту ошибку. Microsoft любит указывать на коробке «Воспроизведение Ultra HD Blu-ray», но на самом деле в настоящее время она может воспроизводить только около 30–40% дисков 4K.

В комментариях к этому посту многие пользователи Reddit отметили, что тоже сталкиваются с такой проблемой, но ее решения все еще нет. Кроме того, большое количество игроков отмечают, что при воспроизведении видео с Blu-Ray на Xbox Series X у них сильно шумит диск в дисководе, и это тоже негативно сказывается на просмотре фильмов и сериалов.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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