Игры Xbox в 7 номинациях из 9 на Game Developers Choice Awards 2022





Game Developers Choice Awards — одна из престижных премий, которая вручается в рамках Game Developers Conference (победителей премии выбирают разработчики). В этом году вручение премии состоится 23 марта, а сейчас стали известны номинанты в различных категориях. Игры Xbox оказались в 7 номинациях из 9 возможных, в некоторых из них сразу по несколько проектов Xbox Game Studios или Bethesda (которая является частью Xbox).

Больше всего номинаций (6 штук) у игры Deathloop, которая в прошлом году вышла на Playstation 5 и PC. Игра разработана командой Arkane Studios, которая теперь является частью Xbox, и в следующем году релиз Deathloop ожидается на Xbox. В 4 номинациях заявлена игра Forza Horizon 5, в 3 номинациях игра Psychonauts 2, и в 2 номинациях Halo Infinite.

Ниже можно видеть полный список номинантов.

Награда за лучшее аудио:

ReturnalUnpackingDeathloopMarvel’s Guardians of the Galaxy

Лучший дебют:

Kena: Bridge of SpiritsValheimWildermythThe Artful EscapeSable

Лучший дизайн:

It Takes TwoInscryption

Награда за инновации:

It Takes TwoWildermythUnpackingInscryption

Лучшее повествование:

Marvel’s Guardians of the GalaxyIt Takes TwoUnpacking

Награда за социальное влияние (вручается впервые):

Before Your EyesIt Takes TwoLife is Strange: True ColorsBoyfriend DungeonChicory: A Colorful Tale

Лучшая технология:

Ratchet & Clank: Rift ApartReturnalHitman 3

Лучшая графика:

Kena: Bridge of SpiritsRatchet & Clank: Rift Apart

Игра года:

InscryptionResident Evil VillageIt Takes Two