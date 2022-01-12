Инсайдер: режим Hazard Zone в Battlefield 2042 растерял игроков, его могут перестать развивать





У Battlefield 2042 есть большой спектр проблем после релиза. В целом, игра пришлась по вкусу далеко не всем поклонникам франшизы, а новых игроков она отпугнула малым количеством контента на старте и большим количеством багов. Перед новогодними праздниками даже сложилась ситуация, когда в Battlefield V было больше игроков, чем в Battlefield 2042.

Один из режимов, который подавался в Battlefield 2042 в качестве «основной фишки», это Hazard Zone. В нем игроки делятся на команды по 4 человека и должны найти на карте спутники с данными и эвакуироваться. В целом, можно считать режим неким аналогом Battle Royale. Как сообщает известный игровой инсайдер, сейчас режим лишился практически всех игроков.

Инсайдер Том Хендерсон известен по точным данным, которые касаются Battlefield 2042. Он сообщил, что режим Hazard Zone потерял игроков еще в конце ноября, а сейчас время поиска в нем еще сильнее увеличилось. Инсайдер отмечает, что не удивится, если DICE перестанет поддерживать и развивать Hazard Zone из-за его малой популярности.

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There's that few players in Hazard Zone that they didn't even bother to report statistics internally on it after Thanksgiving (Day 7 after worldwide launch).



So yeah, Hazard Zone is an unsurprising bust and I wouldn't expect support on it. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) January 10, 2022



Отметим, еще до релиза некоторые журналисты говорили, что режим Hazard Zone нужно выпускать в качестве отдельной Free-to-Play версии игры. Некоторые из них заявляли, что играть в него невозможно из-за отсутствия голосового чата внутри игры, который так и не был введен до сих пор.