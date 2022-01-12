Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Инсайдер: режим Hazard Zone в Battlefield 2042 растерял игроков, его могут перестать развивать

Инсайдер: режим Hazard Zone в Battlefield 2042 растерял игроков, его могут перестать развивать


У Battlefield 2042 есть большой спектр проблем после релиза. В целом, игра пришлась по вкусу далеко не всем поклонникам франшизы, а новых игроков она отпугнула малым количеством контента на старте и большим количеством багов. Перед новогодними праздниками даже сложилась ситуация, когда в Battlefield V было больше игроков, чем в Battlefield 2042.

Один из режимов, который подавался в Battlefield 2042 в качестве «основной фишки», это Hazard Zone. В нем игроки делятся на команды по 4 человека и должны найти на карте спутники с данными и эвакуироваться. В целом, можно считать режим неким аналогом Battle Royale. Как сообщает известный игровой инсайдер, сейчас режим лишился практически всех игроков.

Инсайдер Том Хендерсон известен по точным данным, которые касаются Battlefield 2042. Он сообщил, что режим Hazard Zone потерял игроков еще в конце ноября, а сейчас время поиска в нем еще сильнее увеличилось. Инсайдер отмечает, что не удивится, если DICE перестанет поддерживать и развивать Hazard Zone из-за его малой популярности.


Отметим, еще до релиза некоторые журналисты говорили, что режим Hazard Zone нужно выпускать в качестве отдельной Free-to-Play версии игры. Некоторые из них заявляли, что играть в него невозможно из-за отсутствия голосового чата внутри игры, который так и не был введен до сих пор.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

В ОмГПУ начал работу федеральный научно-методический центр сопровождения педагогических работников
В ОмГПУ начал работу федеральный научно-методический центр
В «Артеке» проходит образовательная программа «Юный правовед»
В «Артеке» проходит образовательная программа «Юный правовед»
Тина Кунаки и Венсан Кассель с дочерью отдыхают в Бразилии
Тина Кунаки и Венсан Кассель с дочерью отдыхают в Бразилии
Андрей Малахов уехал в Германию отмечать юбилей
Андрей Малахов уехал в Германию отмечать юбилей
Катерина Шпица показа как выглядела в молодости
Катерина Шпица показа как выглядела в молодости
Инсайдер: режим Hazard Zone в Battlefield 2042 растерял игроков, его могут перестать развивать
Инсайдер: режим Hazard Zone в Battlefield 2042 растерял игроков, его
У издательств Xbox максимальное количество наград в 2021 году
У издательств Xbox максимальное количество наград в 2021 году
Тревожность: энергетические причины и 5 способов избавления
Тревожность: энергетические причины и 5 способов избавления
Средневековые боевые лошади были ростом с современных пони
Средневековые боевые лошади были ростом с современных пони
Сфера применения битумной гидроизоляции
Сфера применения битумной гидроизоляции
Тасманийские дьяволы проявили удивительную для падальщиков разборчивость в пище
Тасманийские дьяволы проявили удивительную для падальщиков
Малоизвестные, но занимательных утверждения о жизни римских гладиаторов
Малоизвестные, но занимательных утверждения о жизни римских

Топ на сегодня

Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке Binance Labs
Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке
Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света
Марина Хлебникова рассказала, как ее вытащили с того света
Coinbase предоставит сотрудникам четыре недели отдыха для «подзарядки»
Coinbase предоставит сотрудникам четыре недели отдыха для «подзарядки»
Игорь Крутой отпраздновал годовщину свадьбы с женой на Карибах
Игорь Крутой отпраздновал годовщину свадьбы с женой на Карибах

Еще по теме

В Hazard Zone в Battlefield 2042 невозможно играть со случайными игроками
Battlefield 2042 теперь доступна для всех игроков на Xbox One и Xbox Series X | S
В Battlefield V играет больше людей, чем в Battlefield 2042
Первые оценки Battlefield 2042 – игра не сильно впечатлила критиков