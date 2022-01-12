Использование маткапитала для улучшения жилищных условий хотят упростить

12:36 Автор: Виктория Карташева

Источник: Regulation.gov.ru

Правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий предложили уточнить в связи с обращением президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас россияне, которые являются членами жилищного, жилищно-строительного и жилищно-накопительного кооператива, могут использовать маткапитал для уплаты вступительного или паевого взноса. При этом в перечень документов, которые они должны представить в Пенсионный фонд, входит справка о внесённой сумме взноса и его оставшейся неуплаченной сумме, необходимой для приобретения жилья в собственность.

Разрешат ли тратить маткапитал на газификацию

Такая справка должна включать в себя сведения о кооперативе и о зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости правах кооператива, в том числе праве собственности, в отношении земельного участка, на котором строится или будет строиться дом. Ранее подобные требования к справкам не применялись, изменения внесли в 2020 году. Это должно было минимизировать риски участников кооперативов при строительстве с привлечением средств маткапитала.

Минстрой проектом постановления предлагает не указывать в справках сведения о кооперативах, если выплату взносов членом кооператива гарантирует специальная региональная организация, отвечающая за обеспечение жильём нуждающихся граждан.

Документ был подготовлен после обращения главы Республики Татарстан Рустама Минниханова. По его мнению, требования к содержанию справок не учитывают специфику региональных мер господдержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Он подчеркнул, что в регионе успешно реализуется программа социальной ипотеки. При этом, за строительство многоквартирных домов в её рамках отвечает некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при президенте Республики Татарстан», которой в безвозмездное пользование были переданы земельные участки. Кооперативы, в свою очередь, аккумулируют средства граждан, являющиеся одним из источников финансирования строительства.

Для участников кооперативов, которые взаимодействуют с фондом, в том числе предусмотрено получение жилья с различным уровнем оплаты первоначального взноса и предоставление невыкупленной части внаём, в том числе в случае невозможности своевременного внесения текущих платежей с возможностью последующего возобновления выкупа жилья. При этом гарантом исполнения участником кооператива обязательств по выплате взносов выступает фонд.





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При таком механизме у кооперативов нет прав на земельный участок. Соответственно его участники, вовлечённые в социальную ипотеку, фактически не могут использовать средства маткапитала на улучшение жилищных условий в рамках этой программы.

Ранее сообщалось, что петербургские многодетные семьи получают не только федеральный маткапитал, но и региональный. В 2021 году депутаты расширили сферу применения петербургской части — на неё теперь можно не только купить участок за городом и построить дом, эти деньги можно тратить на ремонт и на реконструкцию загородной недвижимости, в том числе на землях ИЖС.

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