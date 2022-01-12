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Якутский школьник создал микроконтроллер для газовых котлов в условиях Севера

Якутский школьник создал микроконтроллер для газовых котлов в условиях Севера

Десятиклассник Чурапчинской гимназии им. С.К. Макарова Дуолан Ноев на республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущее» представил свою разработку – модель контроллера для газовых котлов «Атон» и «Лемакс» в условиях Севера. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

«Данный прибор поможет контролировать работу котла и поддерживать заданную температуру в доме, что очень важно в условиях Севера, особенно зимой. Модель состоит из платы, датчиков температуры, газа. Данные микроконтроллер отправляет в облачный сервер, и хозяин дома при помощи своего смартфона, зайдя на сайт, сможет проверить состояние дома», – уточняется в информационном релизе.

Школьник планирует усовершенствовать приложение, чтобы информация о состоянии дома поступала в виде SMS-сообщения.

Республика Саха (Якутия) входит в число регионов Арктической зоны России, где в том числе реализуются проекты, связанные с дальнейшим развитием всех сфер жизнедеятельности. В 2021–2023 годах Российская Федерация председательствует в Арктическом совете.

Арктический совет – межправительственный форум высокого уровня, цели которого – развитие сотрудничества арктических государств, координация их действий в интересах обеспечения устойчивого развития региона, защита окружающей среды, сохранение культуры, традиций и языков коренных народов Севера.

Концепция председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах была утверждена председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным 30 апреля 2021 года.

Председательство России в Арктическом совете проходит под лозунгом «Ответственное управление для устойчивой Арктики». Россия намерена развивать сотрудничество со странами – участниками совета по четырем приоритетным направлениям: население Арктики, включая коренные малочисленные народы Севера, охрана окружающей среды, включая изменение климата, социально-экономическое развитие и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах.

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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