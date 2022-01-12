Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Яндекс» запустит беспилотное такси в Москве

«Яндекс» запустит беспилотное такси в Москве


В феврале 2022 года компания «Яндекс» запустит тестирование сервиса беспилотного такси в Москве. Правительство РФ устранило межведомственные разногласия, препятствующие запуску услуг автономных перевозок на территории России, пишут «Ведомости».


Поначалу автомобили будут ездить по заранее определенным маршрутам в столичном районе Ясенево. Пассажиры смогут заказать услугу через приложение «Яндекс.Go». Цена поездки будет такой же, как и в обычном такси.


Сперва доступ к услуге откроют пользователям, оставившим заявку на тестирование. В компании сообщили, что уже получили более 10 000 регистраций.


Согласно программе экспериментального правового режима (ЭПР), «Яндекс» должен работать под контролем правительства Москвы, передавать информацию об испытаниях и отчитываться о правонарушениях с участием беспилотников.


Финальный текст ЭПР опубликуют в январе 2022 года. Через 20 дней после обнародования документа компания сможет приступить к тестированию роботакси.


Всего согласно программе беспилотное такси смогут запустить на 18 улицах Москвы, территории «Сколково», Иннополисе (Татарстан) и центре «Сириус» (Краснодарский край). Во время движения в салоне должен присутствовать оператор. Однако в «Сколково» и Иннополисе автомобили смогут передвигаться без водителя-испытателя.


Напомним, в сентябре 2021 года «Яндекс» открыл регистрацию для участия в тестировании сервиса роботакси в Москве.


В августе аналитики из Morgan Stanley оценили беспилотный бизнес «Яндекса» в $7 млрд и назвали одним из лидеров мирового рынка.



# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

«Яндекс» запустит беспилотное такси в Москве
«Яндекс» запустит беспилотное такси в Москве
Анализ фьючерсов: медведи усилили давление на биткоин
Анализ фьючерсов: медведи усилили давление на биткоин
Олеся Судзиловская показала лица своих сыновей, которые растут ее копией
Олеся Судзиловская показала лица своих сыновей, которые растут ее
Кети Топурия с крошкой-сыном прокатилась на колесе обозрения в Дубае
Кети Топурия с крошкой-сыном прокатилась на колесе обозрения в Дубае
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Близнецов
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Близнецов
В Пермском крае в 2022 году на пяти территориях появятся площадки ГТО
В Пермском крае в 2022 году на пяти территориях появятся площадки ГТО
Более полутора тысяч человек сразятся в очных полуфиналах Всероссийского конкурса «Флагманы образования. Школа»
Более полутора тысяч человек сразятся в очных полуфиналах
Беспилотный грузовик впервые совершил полностью автономный рейс по дорогам общего пользования
Беспилотный грузовик впервые совершил полностью автономный рейс по
Лариса Долина показала, как выглядит в обычной жизни без косметики и укладки
Лариса Долина показала, как выглядит в обычной жизни без косметики и
Наталья Штурм заразилась новым вирусом
Наталья Штурм заразилась новым вирусом
Игра Cannibal Cuisine выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S уже в январе
Игра Cannibal Cuisine выйдет на Xbox One и Xbox Series X | S уже в
Windjammers 2 получит на Xbox 28 достижений, игра выходит 20 января
Windjammers 2 получит на Xbox 28 достижений, игра выходит 20 января

Топ на сегодня

Pantera Capital: через 10-20 лет до половины транзакций придутся на Ethereum
Pantera Capital: через 10-20 лет до половины транзакций придутся на
Вокалист Linkin Park Майк Шинода заступился за NFT в играх
Вокалист Linkin Park Майк Шинода заступился за NFT в играх
Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
Нестареющая Екатерина Андреева рассказала, как сохраняет молодость
Нестареющая Екатерина Андреева рассказала, как сохраняет молодость
СМИ: Apple исключила идею метавселенной для гарнитуры смешанной реальности
СМИ: Apple исключила идею метавселенной для гарнитуры смешанной

Еще по теме

В Москве с февраля начнут ездить беспилотные такси
Каршеринг «Яндекс.Драйв» появится в Москве в феврале 2018 года
Беспилотное такси «Яндекса» появится в Сколково
"Яндекс.Такси" добавил в приложение возможность заказа еды