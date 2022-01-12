«Яндекс» запустит беспилотное такси в Москве

В феврале 2022 года компания «Яндекс» запустит тестирование сервиса беспилотного такси в Москве. Правительство РФ устранило межведомственные разногласия, препятствующие запуску услуг автономных перевозок на территории России, пишут «Ведомости».

Поначалу автомобили будут ездить по заранее определенным маршрутам в столичном районе Ясенево. Пассажиры смогут заказать услугу через приложение «Яндекс.Go». Цена поездки будет такой же, как и в обычном такси.

Сперва доступ к услуге откроют пользователям, оставившим заявку на тестирование. В компании сообщили, что уже получили более 10 000 регистраций.

Согласно программе экспериментального правового режима (ЭПР), «Яндекс» должен работать под контролем правительства Москвы, передавать информацию об испытаниях и отчитываться о правонарушениях с участием беспилотников.

Финальный текст ЭПР опубликуют в январе 2022 года. Через 20 дней после обнародования документа компания сможет приступить к тестированию роботакси.

Всего согласно программе беспилотное такси смогут запустить на 18 улицах Москвы, территории «Сколково», Иннополисе (Татарстан) и центре «Сириус» (Краснодарский край). Во время движения в салоне должен присутствовать оператор. Однако в «Сколково» и Иннополисе автомобили смогут передвигаться без водителя-испытателя.

Напомним, в сентябре 2021 года «Яндекс» открыл регистрацию для участия в тестировании сервиса роботакси в Москве.

В августе аналитики из Morgan Stanley оценили беспилотный бизнес «Яндекса» в $7 млрд и назвали одним из лидеров мирового рынка.



