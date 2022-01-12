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Эвелина Бледанс раскритиковала дочку Михаила Турецкого за избавление от ребенка

Эвелина Бледанс раскритиковала дочку Михаила Турецкого за избавление от ребенка
Актриса и ведущая Эвелина Бледанс в шоке от поступка женщины. Дочь Михаила Турецкого сделала аборт, узнав, что ребенок родится с синдромом Дауна. Многие поддержали Наталью в нелегкий момент жизни, но нашлись и те, кто осудил. Например, Эвелина Бледанс в ярости от решения женщины. Эвелина Бледанс, воспитывающая сына с синдромом Дауна, возмущена поступком Натальи. 52-летняя актриса не понимает, зачем дочь Михаила Турецкого призывает делать аборты, если у плода есть какие-либо отклонения. «Не герой и не молодец. Она пошагово показывает, как три года ждала беременности — и тут такое! И ведь даже мысли у нее я не увидела, чтоб оставить, а не разорвать щипцами и выбросить в мусорное ведро. «Это не убийство. Это спасение! Когда ты мог избежать и не сделал!» — так расценивает свое мудрое решение Наталья. «Пожалейте дочь Турецкого, у которого хор». За что жалеть? За то, что вы на протяжении нескольких постов и десятков сторис пытаетесь убедить аудиторию, что дети с особенностями — это мусор, от которого надо безоговорочно избавляться, чтобы они не испортили вам жизнь?!» — высказалась Бледанс.
Эвелина Бледанс с сыном По словам Эвелины, лучше бы Наталья не делилась всеми личными подробностями. «А еще у вас двое детей, которые уже сейчас могут прочесть подробную историю с картинками, как мама избавлялась от их сестрички, лишь за то, что ей предначертано было родиться не такой, как все!» — добавила разгневанная телеведущая. Дочь Михаила Турецкого забеременела прошлой осенью с помощью ЭКО. 20 декабря Наталье сообщили, что у ребенка выявлено заболевание. Позже нерожденному малышу диагностировали синдром Дауна. «Это счастье, что существуют точные обследования и ты еще можешь влиять на исход событий. Надо ли объяснять, что у меня двое детей, которые требуют внимания, у меня работа, жизнь, самореализация! И еще — мы не вечны, кто после нас будет ухаживать за особенным ребенком? На чьих руках он останется? А если он умрет в первые годы жизни? Я себе никогда не прощу! Диагноз подтвердился на 100%. УЗИ показывает утолщение ТВП (воротниковая зона). У детей с синдромом Дауна эта складка выше нормы… Чуда не случилось», — писала наследница музыканта в личном блоге.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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