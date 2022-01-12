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Юлия Барановская рассказала о романе с Григорием Лепсом

Юлия Барановская рассказала о романе с Григорием Лепсом
По слухам, именно ведущая Юлия Барановская стала виновницей развода Лепса. Телеведущая отреагировала на слухи о том, что она как-то связана с разводом Григория Лепса. Певец разошелся с женой Анной Шаплыковой в конце минувшего года. Сначала писали, что брак рухнул из-за измены молодой супруги артиста. Затем появился слух о причастности к расставанию пары ведущей Первого канала. В беседе с журналистами Юлия прокомментировала скандальное высказывание Милены Дейнеги, заявившей на днях, что Лепс «переспал с Барановской». Телезвезда опровергла слухи о романе с артистом и обратилась к представителям СМИ с просьбой не беспокоить её звонками.
Григорий Лепс «Ну пускай, звоните певице этой, ещё кому-то звоните, мне-то что звоните?», — недоумевала Барановская в разговоре с News.ru. Между прочим, ведущая может подать на артистку в суд, если сможет доказать, что её оклеветали. В таком случае Дейнега может поплатиться за смелые рассуждения о чужой личной жизни. Тем временем Лепс категорически отказывается отвечать на вопросы о своем разводе. Ходят слухи, что Шаплыкова на самом деле могла подать на развод, чтобы заставить мужа бросить пить. В декабре певец прошел лечение в клинике. Писали, что причиной госпитализации Лепса стал запой, но сам артист настаивает на другой версии — якобы у него случился гипертонический криз.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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