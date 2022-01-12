Как изучение языков влияет на энергетику человека

Вадим Карасев

Энергетика человека — это его биополе, духовная сила, вибрации. Энергетику важно поддерживать в активном состоянии и постоянно укреплять. Есть множество способов, как это можно сделать. Один из них — изучение языков.

Даже если вы обладаете сильной энергетикой, изучение нового языка точно не будет лишним. Это отличная возможность стать умнее, лучше и расширить кругозор.

Почему иностранные языки укрепляют энергетику

Для начала разберемся с мнением ученых о том, почему изучение языков полезно. Это развивает наш мозг, формируя новые связи между нейронами. Это повышает его нейропластичность.

Процесс изучения языка — это примерно то же самое, что и занятия в тренажерном зале для мышц. Когда мозг активно работает, его функции выполняются более эффективно. Речь не только о самом процессе изучения языка, но и о процессе воспроизведения слов и фраз, об общении на новом языке.

Самым очевидным оказывается рост серого вещества в передней поясной коре. С ее помощью мы не перемешиваем языки. Также улучшается работа мозолистого тела, которое является соединительной частью левого и правого полушарий. Растет количество белого вещества, а это значит, что возрастает скорость мышления, ускоряется обмен информацией между полушариями.

Изучение языков и энергетика человека

Когда наш мозг становится более активным и сильным, это повышает наши внутренние вибрации, помогает в принятии решений, делает нас более продуктивными и открывает верхние чакры. Это значит, что биополе укрепляется, создавая благоприятные условия для рождения новых идей, повышения общей продуктивности.

Также эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что есть и косвенные источники силы для нашего биополя. Например, если мы хорошо знаем другой язык, это позволяет нам общаться с представителями других культур, что благотворно влияет на общее духовное развитие и энергетику в частности.

У этого процесса огромное количество плюсов и нет ни одного минуса. Обязательно изучайте языки и старайтесь общаться на них с новыми людьми. Знакомьтесь и открывайте для себя новые миры.