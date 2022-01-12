Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Близнецов

Вадим Карасев

Близнецы — это люди, которые сами вдохновят и влюбят кого угодно. Однако это не меняет того факта, что порой они тоже нуждаются в поддержке, любви, теплоте и позитивных эмоциях.

Близнецы — люди с сильной энергетикой. Они питаются силами окружающих и теряют энергию в одиночестве. Именно поэтому их можно назвать зависимыми от своего окружения. Общение необходимо им как воздух.

Как развеселить и вдохновить Близнецов

Близнецы обожают хорошие шутки, поэтому поднять им настроение поможет смех. Вам придется узнать, какой именно юмор они разделяют, над чем смеются, а над чем нет. У представителей данного Знака довольно уникальное чувство юмора и далеко не всегда оно понятно всем вокруг.

Поднять настроение Близнецам поможет ваше умение давать им свободу. Если они хотят отдохнуть, нужно в определенный момент просто исчезнуть на время. Давайте Близнецам возможность побыть в уединении или, наоборот, насладиться общением на любые темы.

Если Близнецы далеко от вас, просто позвоните им. Они будут рады даже сообщению в социальных сетях. Они получают истинное удовольствие от осознания того, что кто-то о них помнит и постоянно заботится о них.

Все перечисленное выше поможет также вдохновить их и повысить их продуктивность, работоспособность. Эти люди легко обретают веру в собственные силы, особенно если вы с ними на одной волне. Им легко дается самая трудная совместная работа, если тот, кто с ними трудится рука об руку, проявляет понимание, заботу и оптимизм.

Как влюбить в себя Близнецов

Это не так просто, как кажется. Понравиться им не составит труда, но поистине завоевать их сердце и расположение будет крайне сложно. Дело в том, что это очень популярные люди, у которых много поклонников и просто друзей. Вам придется постараться, чтобы выбиться из серой массы, однако это возможно, если у вас есть сильное желание.

Близнецы не очень любят подарки и знаки внимания. Нужно показать им, что с вами не соскучишься. Близнецы больше всего ценят тех, кто не засыпает их критикой. Также им легко понравиться, если вы проявляете инициативу, но не навязываетесь. С Близнецами придется использовать психологическую технику «ближе-дальше». Она заключается в том, чтобы постоянно менять уровень своей заинтересованности. Не будьте навязчивы, но и не забывайте про них.