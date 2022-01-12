Какая форма ногтей подходит для привлечения денег и любви

Вадим Карасев

Для того, чтобы жизнь была полной чашей, важна каждая мелочь. Даже благодаря форме ногтевых пластин можно привлечь удачу в отношениях и финансовых делах. Обрезая ноготки, можно придать им форму, чтобы обрести счастье в любви и обойти неудачи стороной.

Порой справиться с неприятностями и воспрянуть духом можно с помощью обыденных процедур. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют сделать новый маникюр и подровнять ноготки, чтобы почувствовать себя уверенно и привлечь в жизнь благополучные перемены. С помощью определенной формы ногтевых пластин получится обрести успех и удачу.

Квадратная форма ногтей помогает собраться с мыслями, обрести уверенность и не упустить своей выгоды. Эта форма поможет привлечь успех в деловой среде и финансовое благополучие.

Скругленный квадрат — идеальная форма для тех, кто привык добиваться своего во всем. Такой маникюр одинаково хорош и для привлечения успеха, и для удачи в любовных вопросах.

Закругленные ноготки практичны, и за ними легко ухаживать. Такая форма больше всего подходит для романтичных натур, а также для тех, кто хочет найти вторую половинку и взаимную любовь.

Овальная форма ногтей также подходит для привлечения удачи в любви. Кроме того, такая форма ногтей оптимальна для тех, кто привык разрешать конфликты мирным путем и оставаться в гармонии с собой и внешним миром.

Заостренная миндалевидная форма подходит для деловых людей, цепляющихся за новые возможности и не пасующих перед трудностями. Ногти, подпиленные таким образом, привлекут и достаток.

Форма «стилет» подойдет для получения быстрой прибыли. Такую форму ногтей не носят долго, чтобы не попасть во власть эмоций, подталкивающих к рискованным делам. Однако для быстрых финансовых операций эта форма будет беспроигрышной.

«Балерина» — еще одна форма ногтей, позволяющая обрести удачу в делах. Особенно хорош такой маникюр для завоевания сердца понравившегося человека.

Трапециевидная форма ногтей придаст смелости и поможет развить спящие таланты. Такой маникюр будет притягивать удачу в делах и поможет давать отпор конкурентам.

Короткие ноготки — символ активности и умения быстро принимать верные решения. Сделав маникюр на коротких ногтях, можно запросто привлечь удачу во всех начинаниях.