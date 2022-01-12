Катерина Шпица показа как выглядела в молодости

36-летняя Катерина Шпица поделилась фото, как выглядит сейчас и до. Звезда российского кино не гонится за модными тенденциями, подгоняя под них свое лицо. Сегодня Катерина обнародовала детское фото в возрасте 5-6 лет. «Было и стало», — отметила Шпица. Актриса сообщила, что в скором времени станет гостьей программы «Родом из детства» на Детском радио. «Буду рассказывать о многом, что касается этого важнейшего в жизни каждого человека этапа. Но и не только о нём! Присоединяйтесь, жду ваши уши», — призвала она. Поклонники артистки театра и кино пришли в восторг от кадров. «Надо сказать, детская непосредственность подчеркнута нежностью и грацией», «Моя ты крошка! Ты была замечательным ребёнком и стала замечательной женщиной», «Была просто прелесть, стала неотразимой красавицей!», «Такая лялечка! А сейчас просто глаз не оторвать — красотка», «Какая же вы восхитительная», «Красотка с милыми ямочками», «Была маленькая принцесса, а стала очаровательной королевой», «Уважаю, Катерина, за вашу штучную красоту, за то, что остались собой, с натуральными чертами лица», — отметили фолловеры кинодивы.Катерина Шпица в детстве и сейчас На комплименты актрисе отозвалась ее мама Галина. Ее умилили комментарии фанатов звездной дочери: «Читаю отзывы, так приятно! Спасибо от всего маминого сердца!» У артистки есть 9-летний сын Герман от первого брака – с актером и каскадером Константином Адаевым. В феврале прошлого года Шпица вышла замуж за бизнесмена и директора фитнес-клубов Руслана Панова. Сейчас супруги наслаждаются отдыхом в Доминикане. Катерина показала, как она выглядит макияжа. «Ветрено, шляпы летают. Но вода тёплая. На местное время перестроились без сложностей. Разница с Москвой минус 7 часов. Отдых у меня будет, конечно, не совсем отдыхом, потому что я готовлюсь к сессии. Но всё равно очень хорошо вдохнуть немного лета», — рассказала звезда фильма «Экипаж».