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Кети Топурия с крошкой-сыном прокатилась на колесе обозрения в Дубае

Кети Топурия с крошкой-сыном прокатилась на колесе обозрения в Дубае
Солистка группы «А’Студио», певица Кети Топурия отдыхает с мужем и детьми в Дубае, откуда и поделилась отпускным фото. Кети Топурия выступает с группой «А’Студио». Певица регулярно щеголяет на сцене, но это не мешает ей проводить время с друзьями и семьей. В свои 35 лет она может похвастаться стройной фигурой. При этом у артистки уже подрастают дети — шестилетняя дочка Оливия и сын Адам, которому скоро исполнится год. Примечательно, что в январе звездная семья приехала отдыхать в Дубай. Ранее Топурия поделилась трогательным фото с мужем Львом Деньговым. Они редко появляются на публике вместе. Но на этот раз певица даже показала подросших детей, которые играли на пляже. Не обошлось и без семейных прогулок.
Кети Топурия с мужем Артистка в белой мини-юбке и леопардовом топе отправилась кататься на самом большом колесе обозрения. Кети держала на руках малыша, облаченного в джинсовый комбинезон зеленого цвета и футболку. На голове вились локоны.
Наряд подчеркнул стройную фигуру Топурии.
Кети Топурия с сыном Адамом Примечательно, что после родов прошло меньше года. Нежные кадры восхитили пользователей Сети.
Адам Деньгов «Какая вы красивая», «Ноги просто бесконечные», «Кети, у вас идеальная фигура», «Какой маленький принц», «Вот это он вырос», «Адам такой стиляга», «Какой прелестный малыш», «Боги, когда вы успели?», «Радуете наши глаза», «Интересно, в кого он кудрявый такой», «Просто ангельская внешность», «Просто идеально все!», «Какие ноги, ох» — написали пользователи Сети.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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