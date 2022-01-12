Криптобанк SEBA привлек $120 млн

Лицензированный криптовалютный банк SEBA из Швейцарии закрыл раунд финансирования Серии C на 110 млн CHF (~$120 млн). Его возглавили Altive, Ordway Selections, Summer Capital и DeFi Technologies.

🔉 SEBA Bank Raises CHF 110 Million In Series C Funding To Fuel International Growth And Drive Institutional Business 🚀



Read the full media release here: 📄 https://t.co/Qj4gieQQCD pic.twitter.com/Nk3EiD1BRe — SEBA Bank AG (@WeAreSEBA) January 12, 2022

Финансирование также предоставили Alameda Research и существующие акционеры, среди которых Julius Baer.

Криптобанк направит полученные ресурсы на экспансию в страны Ближнего Востока и Тихоокеанского региона, в первую очередь в Сингапур, Гонконг и ОАЭ, а также на развитие технологии и расширение продуктовой линейки.

В настоящее время SEBA работает в 25 юрисдикциях. Криптобанк намерен удвоить штат сотрудников в течение следующих 12–18 месяцев.

Напомним, в декабре 2021 года SEBA выпустил обеспеченный физическим золотом токен.

В октябре криптобанк объявил о запуске SEBA Earn. Услуга позволит институциональным клиентам получать доход от криптолендинговых операций, DeFi и стейкинга криптовалют, включая Cardano, Polkadot и Tezos.

В сентябре FINMA одобрило первый криптофонд в соответствии с законодательством страны. Его кастодианом стал криптобанк SEBA.

Ранее другой швейцарский регулируемый криптовалютный банк Sygnum закрыл раунд финансирования Серии В на сумму $90 млн при оценке $800 млн.



