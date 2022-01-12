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Криптобанк SEBA привлек $120 млн

Криптобанк SEBA привлек $120 млн


Лицензированный криптовалютный банк SEBA из Швейцарии закрыл раунд финансирования Серии C на 110 млн CHF (~$120 млн). Его возглавили Altive, Ordway Selections, Summer Capital и DeFi Technologies.



Финансирование также предоставили Alameda Research и существующие акционеры, среди которых Julius Baer.


Криптобанк направит полученные ресурсы на экспансию в страны Ближнего Востока и Тихоокеанского региона, в первую очередь в Сингапур, Гонконг и ОАЭ, а также на развитие технологии и расширение продуктовой линейки.


В настоящее время SEBA работает в 25 юрисдикциях. Криптобанк намерен удвоить штат сотрудников в течение следующих 12–18 месяцев.


Напомним, в декабре 2021 года SEBA выпустил обеспеченный физическим золотом токен.


В октябре криптобанк объявил о запуске SEBA Earn. Услуга позволит институциональным клиентам получать доход от криптолендинговых операций, DeFi и стейкинга криптовалют, включая Cardano, Polkadot и Tezos.


В сентябре FINMA одобрило первый криптофонд в соответствии с законодательством страны. Его кастодианом стал криптобанк SEBA.


Ранее другой швейцарский регулируемый криптовалютный банк Sygnum закрыл раунд финансирования Серии В на сумму $90 млн при оценке $800 млн.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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