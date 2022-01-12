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Кристину Орбакайте запечатлели в домашнем виде без макияжа и прически

Кристину Орбакайте запечатлели в домашнем виде без макияжа и прически
Певица Кристина Орбакайте поделилась видео, на котором музицирует дома  в Майами с дочерью Клавой и сыном Никитой Пресняковым. Кристина Орбакайте после новогодних концертов вернулась с дочкой Клавдией и мужем Михаилом Земцовым в Штаты. Сначала звездная семьи провела время в Нью-Йорке, а потом переехала в более теплый климат — в Майами. Уже довольно давно певица купила на побережье роскошную квартиру с видом на океан. Кстати, именно там Орбакайте провела карантин во время первой волны пандемии. В этот раз к артистке присоединились и её старший сын Никита Пресняков с женой Аленой. Певица любезно разрешила паре пожить в её просторных апартаментах. Накануне невестка Орбакайте поделилась видео, снятом в той самой квартире. Как видно, артистка даже во время отпуска продолжает заниматься музыкой. Алена сняла на видео, как Кристина играет на синтезаторе со своими детьми. А сегодня этим видео поделилась и сама Кристина Орбакайте
Кристина Орбакайте с дочерью Клавой и сыном Никитой Пресняковым Кстати, Алена запечатлела свекровь в домашнем виде — с собранными волосами в пучок и в свободной майке. Как видно, она настолько устаёт наряжаться для красных дорожек, что в свободное от работы время не «заморачивается» на тему своего внешнего вида.
Кристина Орбакайте с дочерью Клавой и сыном Никитой Пресняковым «С Никитой всегда разучиваем что-нибудь новенькое 🎹», - подписала кадры Орбакайте. «Кристина Никите как сестра, не более😍Ну а Клаве, мама в самый раз👏», «Классные музыкальная семья❤❤❤», «Какая музыкальная семья!👏», «Кристиночка, спасибо Вам за Никиту! Крутятская семейка. Счастья Вам!», «👏Вы такие талантливые люди❤️», написали поклонники Орбакайте.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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