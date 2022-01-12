Лариса Долина показала, как выглядит в обычной жизни без косметики и укладки

66-летняя певица Лариса Долина продемонстрировала, что в повседневной жизни выглядит совершенно иначе, чем на сцене. В череде новогодних праздников Ларису Долину все привыкли видеть в роскошных нарядах, с красиво уложенными кудрями, и при ярком макияже. Но сейчас артистка решила разбавить свой Инстаграм сториз, где она позирует в максимально естественном виде: без грамма косметики на лице и с зачесанными назад волосами. Во время отдыха в Кисловодске народная артистка решила отдохнуть от тяжелого грима и средств для укладки волос. Многие восхитились смелым поступком звезды, которая позирует с «голым» лицом. Но нашлись и те, кто перепостил фото в фангруппах, и обратил внимание, что в натуральном виде Долину узнать сложно.Лариса Долина с внучкой «Морщины и 3 пера на голове», «Нда, знаменитостям лучше позировать при полном параде» — отметили они. Не так давно Лариса Долина феноменально похудела. Теперь звезда предпочитает образы, подчеркивающие ее точеную талию и открывающие стройные ноги. Сейчас в гардеробе певицы только смелые наряды — откровенное мини и платья со смелыми декольте. Новый стиль Долиной вызывает неизменный восторг у поклонников. Однако есть и те, кто считают наряды Ларисы неуместными. Звезда поделилась в личном блоге снимком, на котором запечатлена в коротком сияющем платье. Одна из фанаток заявила, что в возрасте Ларисы такие платья противопоказаны из-за некрасивых колен. Женщина упомянула и Аллу Пугачеву. «Что у Аллы, что у вас… какие бы ноги ни были, колени некрасиво, нужно прикрыть», — написала она, намекая на почтенный возраст исполнительниц. Долину высказывания фанатки задели за живое. «Да неужели? Причем тут возраст? Ханжа», — оскорбилась артистка. На ее защиту встали другие подписчики, поставив бестактного пользователя на место.