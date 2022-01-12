Левитация, телекинез и телепатия: исторические факты

Вадим Карасев

Многие слышали о том, что есть одаренные люди, способные читать чужие мысли, становиться невесомыми или управлять предметами на расстоянии. Настало время узнать получше о тех, кто на это способен.

Каждый хотел бы научиться читать чужие мысли либо управлять предметами на расстоянии. Для многих это является недоступной мечтой, но всегда были и есть люди, которые умеют это делать. Настало время поговорить о них.

Исторические факты о телекинезе





Телекинез — это способность человека управлять физическими объектами силой мысли. Это кажется фантастикой, но в истории были люди, которые могли управлять предметами без физического контакта. Одним из них был Свами Рама.

Это известный йог, который жил в период с 1925 по 1996 год. Когда ему было 44 года, о нем уже успела расползтись слава по миру как об эксперте в области телекинеза. Ученые решили проверить, действительно ли Свами Рама способен управлять предметами силой мысли. В ходе экспериментов он доказал, что может это делать. С закрытыми глазами он заставлял вязальные спицы вращаться. Были и скептики, но большинство наблюдателей пришли к выводу о том, что это не фокус, а абсолютная реальность.

Отдельно стоит отметить Мирослава Маголу. Это польский мужчина, который странным образом притягивает к себе предметы. Как он это делает, остается непонятным до сих пор. Многие считают его фокусником, но секрет фокуса с прилепляющимися к нему предметами никто так и не понял.

Конечно, есть множество известных и не очень известных иллюзионистов, которые показывают фокусы с телекинезом в людных местах, но не соглашаются проверять свои силы под наблюдением экспертов. Такие фокусники — скорее всего, шарлатаны.

Известные телепаты





Телепатия — это способность читать мысли другого человека. Лиор Сушард, без сомнений, является самым известным телепатом в мире на данный момент. Это харизматичный мужчина, который доказал всем свои способности, демонстрируя их на известных людях и простых обывателях. Он выступал бесчисленное количество раз, показывая людям, что он умеет не только читать мысли, но и предсказывать будущее.

Есть множество скептиков, которые уверены, что это просто фокус, но никто еще не смог разгадать тайну харизматичного телепата. Мужчина-телепат не раз посещал Россию. Его выступления посетило много тысяч людей, которые смогли лично убедиться в талантах и способностях менталиста.

Известные мастера левитации





Левитация — это способность подниматься в воздух силой мысли. Это схоже по принципу с телекинезом, но намного сложнее. Большинство исторических упоминаний о левитации приходит из житий христианских святых и Евангелия. В 19 веке наиболее известным летающим человеком стал Дэниел Хьюм. Первый раз он начал левитировать в компании друзей. Это произошло не по его собственному желанию, а случайно. Далее он научился эту силу контролировать. Он демонстрировал свой талант на протяжении десятков лет тысячам людей. Ни разу никто не смог доказать факт его мошенничества.

В современном мире талантом к левитации могут похвастаться йоги. Самый известный случай произошел в 1993 году в Нидерландах, когда йог Субха Чандра поднялся почти на метр над полом и оставался в воздухе около 4 минут.

Несмотря на то, что феномен левитации встречается относительно часто, он до сих пор остается необъяснимым чудом. Да, он противоречит науке, но природа этой силы неизвестна. Это не фокус, но как тогда человек поднимается в воздух? Возможно, что левитация возникает в результате появления поля, которое создается силой психической энергии, рождаемой мыслями. Каков сам процесс изменения гравитационного поля, пока не известно.