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Лолите Милявской предложили избавиться от сексуальной зависимости

Лолите Милявской предложили избавиться от сексуальной зависимости
58-летняя певица Лолита Милявская жестко высказалась злопыхателям. Артистка любит эпатировать публику. Звезда известна и своим бурным темпераментом. Она не дает себя в обиду хейтерам, достойно ставя их на место. На сей раз она резко ответила незнакомому «доброжелателю». Певица поделилась случившимся в своем инстаграм-аккаунте. Она рассказала, что получила предложение избавиться от всех проблем. Артистке написал мужчина, представившийся Александром. Он заявил, что его клиника ментального здоровья находится в Европе. По словам незнакомца, в учреждении лечат, в том числе, наркозависимость, а также сексуальную и никотиновую зависимости. На такое предложение Лолита Милявская ответила довольно резко. Она дала понять, что намерена радоваться жизни.
Лолита Милявская «Шли бы вы!», – в сердцах заявила знаменитость. Больше всего исполнительницу насмешило предложение избавить ее от интимной зависимости. Она объяснила, что с удовольствием оставит себе «и сексуальную зависимость тоже». Также Лолита Милявская поиронизировала над популярным способом обмана людей в Сети. По ее словам, это предложение из серии «марафонов», которые «лечат все» удаленно. Певица призвала поклонников не вестись на подобные «панацеи». Напомним, в минувшем году звезда скинула 12 килограммов, чем очень гордится. Теперь она не стесняется носить более откровенные наряды. Артистка заверила, что избавиться от лишнего веса ей помог эндокринолог.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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