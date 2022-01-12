Лунный день сегодня 12 января 2022 года

Вадим Карасев

Распределить дела на день и не ошибиться с выбором пути помогут рекомендации астрологов. С их помощью будет проще привлечь удачу и использовать энергетику Луны себе во благо. Ежедневные советы придадут уверенности и станут спутниками успеха.

Среда будет позитивным днем недели, а значит, можно и нужно настроиться на позитив, чтобы успеть как можно больше. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться шепотками на удачу, чтобы дела спорились и невзгоды обходили стороной.

Фаза Луны: 10 лунные сутки. Энергетика растущей Луны в Тельце способствует карьерному росту. В этот день астрологи рекомендуют заняться решением вопросов, связанных с финансами, чтобы избавиться от неурядиц и обрести благополучие.

Магнитные бури 12 января: солнечная активность в этот день не доставит хлопот. Геомагнитных возмущений не зафиксировано.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

творчество;финансовые операции;карьерный рост;обучение;новые знакомства;общение;физическая активность.лень;сомнения;риски.

Среда — прекрасный день для того, чтобы навести окончательный порядок после новогодних праздников. В этот день моют полы, выбрасывают мусор и занимаются созданием уюта в своем жилище. Астрологи рекомендуют сменить постельное белье и заменить декор, а также приобрести пару новых вещей для себя. Смена имиджа пойдет на пользу и поможет почувствовать уверенность в себе.

Одежда и талисманы на эту среду

Цветами удачи этого дня станут оттенки зеленого. Эти цвета будут приносить удачу в решении вопросов, связанных с деньгами, а также помогут найти общий язык в деловой среде и с близкими людьми. Энергетика среды будет позитивной, однако для уверенности можно использовать талисманы: янтарь и малахит. Энергетика золотых украшений также будет уместной и придаст сил в решении непростых дел.

Финансы и работа в 10 лунный день

Среда — оптимальное время для внедрения новшеств, обучения, перенимания опыта и финансовых операций. Дела будут продвигаться без задержек, если внимательно подходить к решению каждого вопроса и знакомиться с документацией. Удачу принесут дела, связанные с недвижимостью, судебными вопросами, торговыми операциями.

Любовь и общение 12 января

В этот день романтические отношения принесут позитивные эмоции, поэтому отказываться от свиданий не стоит. Семейным парам также важно проводить время наедине друг с другом, чтобы укрепить связь и насладиться спокойным временем. Привлечь любовь в эту среду будет проще, а значит, можно смело использовать сильные талисманы и общаться с новыми людьми.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Луна растет, увеличивая энергию, которую важно пускать в мирное русло. Физическая активность поможет поддержать организм в тонусе и быстро прийти в себя после новогодних праздников. Уместными будут и прогулки на свежем воздухе. Они поспособствуют укреплению иммунитета, а общение с друзьями и даже катание на горке будут приятными бонусами к холодной зиме.