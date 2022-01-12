Малоизвестные, но занимательных утверждения о жизни римских гладиаторов

1. Среди гладиаторов были женщиныЗачастую гладиаторы ассоциируются исключительно с мужчинами, а ведь в реальности это занятие не было гендерно ориентированным. На арене сражались и представительницы прекрасной половины человечества, причём не только рабыни - историки уверены, что и свободные дамы могли по собственному желанию идти с мечом в руках и сражаться. Точного времени появления женщин-гладиаторов исследователи пока что не могут достоверно указать, однако дошедшие до наших дней исторические источники, например, барельефы, указывают, что в I столетии нашей эры бои между ними стали обычным явлением.2. Гладиаторы - необязательно рабыВ воображении большинства обывателей гладиаторы обязательно выходили на арену в цепях. Однако на самом деле далеко не все они были рабами, в это ремесло совершенно добровольно приходили и свободные римляне. А всё потому, что битвы на арене сопровождались славой и популярностью, а также получением неплохих денег. Потому немало римских граждан добровольно записывались в школы гладиаторов, исходя из собственных честолюбивых помыслов. Более того, бойцами становились не только бывшие солдаты, коих было большинство, но и патриции высшего сословия и даже сенаторы.3. Гладиаторские бои проводились насмертьСовременный кинематограф частенько грешит тем, что представляет гладиаторские бои в качестве жестокой драки без правил, продолжающейся до смерти всех противников - и только один должен был выжить и стать победителем. А на самом деле зачастую поединки были строго регламентированными, начиная от подбора противников в одних параметрах и боевому опыту до тайминга поединка. Например, судьи имели право остановить бой в случае тяжёлого ранения одного из бойцов. Кроме того, если поединок затягивался, и даже зрители уставали от просмотра, его могли закончить ничьёй. Впрочем, жизнь гладиаторов от этого длиннее не становилась: по данным редакции Novate.ru, мало кто из бойцов доживал хотя бы до 25 лет, погибая в среднем в первом десятке своих боёв.4. Гладиаторы очень редко вступали в схватки с животнымиЕщё одна любопытная сторона гладиаторских боёв - это участие в них животных. Правда, многие считают, что такая практика применяла куда чаще, чем оно было на самом деле. Первое, что необходимо знать об этих схватках, это то, что далеко не все гладиаторы допускались до них. В реальности с дикими зверями сражались только бестиарии — особый класс воинов, которые обучались для схваток со многими животными: от львов, крокодилов, и слонов до оленей и даже страусов. Кроме того, нередко животные появлялись на арене не для боя, а использовались в качестве инструмента казни. Сохранились сведения о том, что расправа над приговорёнными преступниками с помощью хищных собак, львов и медведям была фактически частью повседневных развлечений римлян.5. Гладиаторские бои возникли как элемент похоронного ритуалаДолгое время считалось, что римские игры на арене являлись заимствованием у этрусков, однако недавние исследования историков заставляют по иному посмотреть на истоки этого занятия. Так, сегодня учёные называют источником зарождения гладиаторских боёв...погребальный обряд. Оказывается, римляне, считая, что человеческая кровь лучше всего очищает душу покойника, в какой-то момент решили заменить в похоронном обряде человеческие жертвоприношения такими состязаниями. Чаще всего их обычно проводили при погребении какого-то знатного человека. И только во времена правления Юлия Цезаря гладиаторские бои стали оформляться как самостоятельное занятие, став более массовым. А когда чиновники смекнули, что таким образом можно располагать к себе народ, падкий на зрелища, они стали финансировать эти бои.Интересный факт: подобным происхождением боевого искусства может похвастаться и японская борьба сумо. Это занятие также первоначально было частью похоронного обряда.6. Участниками гладиаторского боя могли стать императорыТот факт, что гладиаторские бои были очень популярными среди граждан, навлекали императоров на мысль о том, что их участие в состязаниях может стать залогом завоевания расположения своего народа. Поэтому правители Древнего Рима тоже иногда предпочитали выступать на арене. Так, история сохранила сведения об участии в боях Калигулы, Тита, Адриана и Коммода, а также некоторых других монархов. Впрочем, когда в состязании участвовал император, то его противники снаряжались исключительно затупленным оружием, а также под строгим контролем охраны.7. «Большой палец вниз» не был смертным приговором для гладиатораВ массовой культуре закрепилось мнение об использовании императором после боя двух жестов: если он поднимал большой палец вверх, боец становился победителем, а если вниз - то его ждала смерть. Вот только историки давно сомневаются в такой однозначной трактовке этих легендарных знаков. Так, доподлинно известно, что существовал термин pollice verso (лат. «поворот большого пальца»), однако о том, как именно расшифровывались эти жесты, до конца неясно. Например, некоторый учёные считают, что как раз «большой палец вверх» означал смертный приговор для гладиатора, а «большой палец вниз» мог стать знаком проявленного милосердия по отношению к бойцу и означал «мечи вниз». А вот распространённое ныне толкование этих жестов на самом деле появилось в 1872 году с лёгкой руки французского художника Жана-Леона Жерома, который написал картину под названием «Pollice verso».8. Гладиаторы имели градациюВместе с разработанной регламентацией проведения боёв были созданы и категории, по которым принято было разделять и самих бойцов. Дифференциация проходила по боевому опыту, достижениям, а также набору навыков, которым они обладали. Каждая категория отличалась специализацией по применяемому оружию и освоенной техникой боя. Например, у популярных гладиаторов-мирмиллонов, которые отличались хорошим вооружением, был даже свой отличительный знак - на шлеме они размещали стилизованную рыбку. А боролись они зачастуб с фракийцами. Среди других категорий были эквиты - бойцы, передвигающиеся на арене верхом, эсседарии, которые сражались на колесницах, а также димахеры - среди их навыков было умение драться двумя мечами одновременно.9. Гладиаторы были кумирамиТе, кто стремился стать гладиатором ради славы и признания, не ошибались в выборе занятия, ведь они действительно могли стать настоящими кумирами своих современников. В частности, среди римских детишек популярными были игрушки в виде бойцов с арены. А некоторые особо именитые гладиаторы удостаивались чести быть изображёнными на стенах общественных мест. Более того, немало бойцов умудрялись коммерциализировать собственное имя: они, прямо как современные спортсмены, занимались рекламой - чаще всего, продуктов питания. Есть и совсем дикие традиции, как, например, использование одежды или украшений, пропитанных кровью гладиаторов в качестве оберега, а их пот и вовсе считался афродизиаком.10. У гладиаторов были профсоюзыЗа пределами арены гладиаторы переставали быть непримиримыми соперниками и даже считали себя в некотором роде братством. Более того, история сохранила отдельные сведения, когда бойцы могли объединяться в сообщества с избранным лидером и божеством-защитником. А вот по деятельности они чем-то напоминали знакомые нам профсоюзы: например, в случае гибели воина на арене, его братство организовывало товарищу достойное погребение. А в случае наличие у того семьи - и вовсе брали на себя ответственность за них и обеспечивали денежной компенсацией по потере кормильца.