На Камчатке стартовал прием заявок на участие в программе «Земский учитель»

На Камчатке стартовал прием заявок на участие в программе «Земский учитель», сообщает пресс-служба Правительства Камчатского края.

До конца апреля комиссия осуществит оценку документов, представленных для участия в отборе в соответствии с обозначенными критериями, и сформирует предварительный список претендентов.

«Камчатка продолжает участие в федеральном проекте «Земский учитель». В 2022 году в крае открыто восемь вакансий для педагогических работников. В Карагинский и Тигильский районы требуются учителя математики, в Усть-Большерецкий и Быстринский – русского языка и литературы, в Олюторский район готовы трудоустроить учителя русского языка и литературы, а также учителя физики. В поселок Палана требуются учителя русского языка и литературы, английского языка», – сказала региональный оператор проекта «Земский учитель» Алла Баскакова.

Программа «Земский учитель» реализуется по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию глава государства предложил запустить программу для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города. Речь идет о сельских населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. Ее участникам выделяется 1 миллион рублей подъемных, а в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей (без необходимости уплаты НДФЛ с этой суммы).

Обязательные условия для претендента на участие в программе «Земский учитель» – наличие квалификации для занятия вакансии по соответствующей должности, готовность претендента переехать и отработать не менее пяти лет в выбранной образовательной организации.

Школы, участвующие в программе, должны обеспечить педагогу учебную нагрузку не менее 18 часов в неделю.