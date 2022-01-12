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На Ким Кардашьян подали в суд. Ее подозревают в мошенничестве с продвижением криптовалюты

На Ким Кардашьян подали в суд. Ее подозревают в мошенничестве с продвижением криптовалюты

На Ким Кардашьян, боксера Флойда Мейвезера — младшего и баскетболиста Пола Пирса подали в суд. Им вменяется мошенничество с продвижением малоизвестной криптовалюты под названием EthereumMax.

Коллективный иск был подан в прошлую пятницу в федеральный суд Лос-Анджелеса. В нем саму компанию EthereumMax и ее знаменитых промоутеров обвиняют в искусственном завышении цены токена путем "ложных или вводящих в заблуждение заявлений" в социальных сетях.

Ким прорекламировала криптовалюту еще в прошлом году у себя в инстаграме. Сколько стоила интеграция, точно неизвестно, но эксперты считают, что ценник на посты у бывшей жены Канье Уэста варьируется от 500 тысяч до одного миллиона долларов.


Ким Кардашьян

Боксер Мейвезер также продвигал EthereumMax на крупной биткоин-конференции в Майами, где его в итоге освистали, а также во время своего поединка со звездой YouTube Логаном Полом — криптовалюта принималась в качестве оплаты за билеты на мероприятие.


Флойд Мейвезер и Логан Пол

Такая реклама убедила многих инвесторов вложиться в новую криптовалюту, но в итоге они понесли убытки. Истцы приобретали токены в мае и июне прошлого года — в июне же стоимость валюты уже стала падать. Всего с того времени EthereumMax потерял около 97% своей стоимости. Теперь инвесторы требуют возместить им эти убытки.

В иске также отмечается, что название этой криптовалюты почти идентично названию Ethereum — второй по величине криптовалюты, хотя и не имеет к ней никакого отношения. Это также могло ввести людей в заблуждение.

Сами знаменитости или их представители еще не прокомментировали эти обвинения. Но западные СМИ сообщают, что Ким уже вызвали в суд для дачи показаний.


В скандал из-за продвижения криптовалюты и Ким, и Флойд уже попадали. Кардашьян в сентябре прошлого года за продвижение EthereumMax раскритиковал председатель Управления по финансовому надзору Великобритании (FCA) Чарльз Рэнделл. А Мейвезер еще в 2018 году судился с регулирующими органами из-за продвижения инвестиций в криптовалюту.

Если дело примет серьезный оборот, Ким Кардашьян сможет на практике проверить свои познания в юриспруденции — недавно ей как раз удалось сдать первый экзамен на получение диплома адвоката.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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