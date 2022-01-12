На создание проекта деревни для Универсиады потратят более 900 миллионов рублей

Тема: Постановления правительства

01:07 Автор: Мария Соколова

Свердловская область получит 914,6 миллиона рублей из федерального бюджета на проектирование деревни для XXXII Всемирной летней Универсиады. Такое постановление правительства вступает в силу 12 января.

Универсиада пройдет в Екатеринбурге с 7 по 19 августа 2023 года. Спортивная программа будет включать соревнования по 18 видам спорта, на которых разыграют 246 комплектов медалей. Участие в соревнованиях примут около 10,5 тысяч человек, приедет более 550 тысяч гостей и зрителей.

Законы, вступающие в силу с 12 января

В постановлении утверждён порядок предоставления межбюджетного трансферта Свердловской области. Эти деньги потратят на возмещение затрат на выполнение проектных и изыскательских работ по объектам капитального строительства Деревни для Универсиады. Речь идёт об общежитии, общественном центре и тренировочном поле с легкоатлетическими дорожками. Всего для проведения мероприятия потребуется построить и отремонтировать более 40 спортивных объектов.

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