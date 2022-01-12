Наталья Штурм заразилась новым вирусом

Певица Наталья Штурм рассказала, как очутилась в больнице. Артистка в Instagram сообщила, что подхватила новый штамм коронавируса — «омикрон». Причем заразил ее гражданин Америки. Он прилетел в Москву из Майами к ней в гости. По словам Натальи Штурм, все началось у нее с сильного насморка. Затем она начала нервно чихать. Основные симптомы: непрерывное чихание, сильный насморк. Ощущение, что вирус находится в определенном месте и щекочет слизистую.Наталья Штурм «Не встречайтесь с теми, кто в последнее время прилетел из-за рубежа. Девочки пишут, что в Куршевеле тоже все перезаряжались друг от друга новым вирусом. Поберегите себя — это реальная зараза, которая передается просто от общения», сказала Наталья Штурм. Напомним, что вирус «омикрон» активно распространяется по всему миру. В России пока не так много заболевших.