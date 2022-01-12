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Новак Джокович выступил с заявлением после скандала с вакцинацией

Новак Джокович выступил с заявлением после скандала с вакцинацией

Сербский теннисист Новак Джокович выступил с заявлением после скандала в Австралии, где его задержали из-за отсутствия прививки от коронавируса. Джокович опубликовал в инстаграме пост, в котором рассказал, как так вышло, и объяснил, почему появлялся на людях, хотя уже болел коронавирусом.

Я хочу обсудить продолжающуюся дезинформацию по поводу моей деятельности и участия в декабрьских мероприятиях перед тем, как я получил положительный тест на коронавирус. Эту дезинформацию нужно исправить, особенно чтобы снизить беспокойство по поводу моего пребывания в Австралии, а также для решения вопросов, которые беспокоят мою семью и причиняют ей боль.

 

 

Затем Джокович подробно рассказал, как еще в Белграде несколько раз сдавал тесты на антитела и ПЦР-тесты и те показывали разные результаты: сначала все тесты были отрицательными, из-за чего Джокович и посчитал возможным посещать различные мероприятия. Вскоре новый ПЦР-тест оказался положительным, но Джокович не стал отменять запланированное интервью и встретился с журналистом, о чем сейчас жалеет:

Я чувствовал, что обязан дать интервью, чтобы не подводить журналиста, но во время него я соблюдал дистанцию и был в маске, за исключением фотосессии. После интервью я изолировался дома, но сейчас уже считаю, что допустил ошибку — интервью нужно было перенести.

Также Джокович объяснил, почему указал неверные сведения в декларации при въезде в Австралию. В декларации было сказано, что он не путешествовал в предыдущие 14 дней, но позднее стало известно, что в этот период Джокович ездил в Испанию. По словам теннисиста, декларацию заполнял его помощник, который случайно поставил галочку не в том окошке:

Это была человеческая ошибка и, разумеется, непреднамеренная.

Джокович столкнулся с проблемами при въезде в Австралию на турнир Australian Open. Его визу аннулировали в аэропорту, так как он не прошел полный курс вакцинации, необходимый для въезда в страну. Джокович в визе предоставил медицинский отвод от вакцинации, но не предъявил обоснования для него, что и послужило причиной аннулирования визы. Спортсмена должны были сразу депортировать, но его адвокаты подали апелляцию. Решения суда первая ракетка мира ждал четыре дня — в отеле для мигрантов. В итоге суд отменил решение об аннулировании визы и впустил спортсмена в Австралию, однако власти все еще могут не допустить теннисиста к турниру, который начнется 17 января.

Для Новака Джоковича турнир Australian Open знаковый: он выигрывал его девять раз, новая победа сделает его рекордсменом по числу побед в турнирах Большого шлема в мужском одиночном разряде.

Я считаю важным обсудить эту дезинформацию, но больше не буду ничего комментировать из уважения к австралийским властям. Для меня всегда честь выступать на Australian Open. Сейчас я просто хочу иметь возможность соревноваться с лучшими игроками на корте и выступать перед одними из лучших болельщиков в мире,

— написал Джокович в инстаграме.



Сплетник
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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