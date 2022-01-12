Новый «Урок цифры» будет посвящён исследованию кибератак

С 17 января по 6 февраля при поддержке Минпросвещения России в школах пройдёт новый этап всероссийского проекта «Урок цифры», посвящённый исследованию кибератак, сообщает Минпросвещения России.

12 января в 10:00 и 14:00 по московскому времени пройдут вебинары для педагогов.

Слушатели узнают о существующих киберугрозах и способах защиты от них, об исследовании кибератак, о формировании у учащихся теоретических знаний и практических навыков безопасного поведения в сети Интернет и в реальной жизни, а также о методиках профориентации в сфере информационной безопасности для учащихся разных возрастов.

Образовательный проект для школьников «Урок цифры» стартовал в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО «Цифровая экономика». Проект позволяет школьникам развить цифровые компетенции, помогает им определиться с профессией.

«Уроки цифры» проводят ведущие российские технологические компании, занятия проходят в формате интерактивных тренажёров. В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил более 10 млн российских школьников. За три года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 41 млн раз.