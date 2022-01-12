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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 января 2022 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 января 2022 года

Начинается новый день, в который нас могут ожидать новые проблемы и неурядицы или, наоборот, много удачи и счастливых моментов. Эксперты в области нумерологии рассказали, где нужно искать успех в эту среду.


Сегодня изменить настоящее и будущее вам поможет сила слова и мысли. Не бойтесь следовать своим целям и делать все возможное для того, чтобы приближаться к осуществлению мечты. В этот день всем нам нужна внутренняя гармония.

Число-покровитель 12 января 2022 года

Сначала необходимо рассчитать число-покровитель этого дня. Для этого нужно сложить все цифры сегодняшней даты 12.01.2022 с порядковым номером дня недели. Сегодня среда, значит, в конце прибавляем число 3: 1+2+0+1+2+0+2+2+3=13. 1+3=4.

Четверка у руля, а это значит, что сегодня имеет смысл заниматься всем понемногу. Четверка не любит, когда люди уделяют все свое время чему-то одному. Это число не приемлет излишеств и крайностей. Старайтесь не посещать мест, которые вас раздражают. Энергия этого числа тесно связана с нашим внутренним миром. Четверка — миротворец, так что лучше не срывать злобу на окружающих и творить добро, поступать по совести. Главный символ этого дня — чистый лист, ведь Четверка может оказать вам помощь в попытке изменить жизнь, начать ее с нуля.



События 12 января из прошлого

12 января 1816 года правительство Франции издало указ о вечном изгнании семьи Бонапарта из страны. Подобные меры сегодня неприемлемы. Четверка не любит, когда мы стрижем всех под одну гребенку.

12 января 1932 года Хэтти Кэрэуэй, демократ из Арканзаса, стала первой женщиной-сенатором. Все происходит когда-то впервые. Число 4 может поспособствовать уникальным событиям.

12 января 1974 года — день объединения Ливии и Туниса. Это хороший день для совместной работы, примирения.

12 января 2010 года на Гаити произошло землетрясение, которое унесло жизни около 220 тысяч человек. Природа в такие дни обычно не бушует. Четверка убережет нас от подобных проблем.

Советы нумерологов на эту среду


Сегодня у каждого из нас есть все шансы вытянуть счастливый билет в любви, в делах или в работе. Главное — верить в чудеса и продолжать идти к своим целям.

Пусть и не без усилий, но многие проблемы сегодня разрешатся в лучшую сторону. Если с вами в прошлом поступали несправедливо, сегодня все изменится с точностью до наоборот.

Нумерологи отмечают, что это благоприятный день для посещения кинотеатров и музеев. Четверка поможет вам приобщиться к прекрасному.

Если у вас сегодня что-то не будет получаться, это говорит лишь об одном: вы неправильно выбрали свой путь. Возможно, вам стоит сменить сферу деятельности.

В любовных вопросах нумерологи советуют всем нам отключить свой рационализм. В амурных делах полезно будет прислушиваться к интуиции.

Постарайтесь сегодня смотреть на жизнь не из-за кулис, а со сцены. Пришло время побороть страхи и начать управлять миром вокруг себя, не дожидаясь чуда.

Талисманы удачи на 12 января

Из всех камней-талисманов сегодня стоит отдать предпочтение лунному камню, который поможет сохранить разум чистым. Он отлично сочетается с энергетикой Четверки и платиной — самым уравновешенным металлом в природе.

Серый, черный и белый цвета в одежде. Главный талисман сегодня — неприметный и «спокойный» внешний вид. Именно поэтому важно пользоваться этими тремя цветами при создании образа.

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По материалам: dailyhoro.ru

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