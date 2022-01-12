Off-duty: Анджелина Джоли с дочерью Вивьен на шопинге в Лос-Анджелесе

Вадим Карасев

Анджелина Джоли часто берет на шопинг своих детей. На этот раз папарацци подловили актрису на выходе из супермаркета Bristol Farms в Лос-Анджелесе (это сеть высококлассных продуктовых магазинов, в которых можно найти различные деликатесы и органические продукты). Сопровождала Джоли ее дочь Вивьен, которая помогала нести покупки.

Джоли появилась на публике в своем излюбленном образе total black, завершив его затемненными очками. Ну а Вивьен выбрала повседневный образ. Впрочем, нарядной Вивьен мы не так давно уже видели: во время промотура фильма "Вечные" Анджелина часто брала своих детей на красные дорожки, и ее подросших дочерей бурно обсуждали в сети. За старшей сестрой Вивьен, Шайло, папарацци уже следуют по пятам и когда она прогуливается без своей знаменитой мамы.





Анджелина Джоли с дочерью ВивьенНадя Бесчетникова