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Off-duty: Анджелина Джоли с дочерью Вивьен на шопинге в Лос-Анджелесе

Off-duty: Анджелина Джоли с дочерью Вивьен на шопинге в Лос-Анджелесе

Анджелина Джоли часто берет на шопинг своих детей. На этот раз папарацци подловили актрису на выходе из супермаркета Bristol Farms в Лос-Анджелесе (это сеть высококлассных продуктовых магазинов, в которых можно найти различные деликатесы и органические продукты). Сопровождала Джоли ее дочь Вивьен, которая помогала нести покупки.

Джоли появилась на публике в своем излюбленном образе total black, завершив его затемненными очками. Ну а Вивьен выбрала повседневный образ. Впрочем, нарядной Вивьен мы не так давно уже видели: во время промотура фильма "Вечные" Анджелина часто брала своих детей на красные дорожки, и ее подросших дочерей бурно обсуждали в сети. За старшей сестрой Вивьен, Шайло, папарацци уже следуют по пятам и когда она прогуливается без своей знаменитой мамы.


Анджелина Джоли с дочерью Вивьен
Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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