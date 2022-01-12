Официально: Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 отложили более чем на полгода





Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 сегодня объявили, что переносят дату релиза игры, о чем в последние дни ходило много слухов. Изначально проект должны были выпустить 28 апреля 2022 года. Теперь у него новая дата релиза — 8 декабря 2022 года.

Как отмечают разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2, дополнительные 7 месяцев им требуются, что довести игру до того состояния, в каком они хотят ее видеть. Создатели проекта обращают внимание, что S.T.A.L.K.E.R. 2 — это самая большая игра в истории студии, поэтому серьезная работа возложена на тестировщиков и нужно время для «полировки».

Напомним, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 должен состояться в Game Pass сразу в день выхода на Xbox Series X | S и PC. Проект не заявлен к релизу на других платформах, но, опять же по слухам, эксклюзивность игры для Xbox продлится несколько месяцев, после чего она выйдет на Playstation.