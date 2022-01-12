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Охотник поделился секретом, как сделать идеальный шалаш в лесу за 30 минут из пищевой пленки

Охотник поделился секретом, как сделать идеальный шалаш в лесу за 30 минут из пищевой пленки

Многие любители кемпинга, отправляясь в поход, берут с собой массу различных приспособлений.

Но буквально недавно в сети появилось видео, в котором опытный охотник рассказал о том, как можно создать себе комфортный ночлег в лесу с помощью пищевой пленки.

Пошаговое руководство позволяет всего за несколько минут создать уютный шалаш, способный согреть вас даже в зимнюю пору году.

Перво-наперво необходимо создать из веток дерева опору для будущего жилья. После того как будет сделан каркас, из более тонких веток необходимо сделать стены, они и помогут сбалансировать жилье.


Также из тонких веток необходимо сделать дверь, чтобы вы смогли проникать внутрь своего шалаша.


Ну и последний шаг – это стяжка дома пищевой пленкой в несколько слоев по всей окружности. Стоит отметить, что вход необходимо обтягивать в последнюю очередь, отделяя от основного каркаса.

Со слов мужчины, они с другом смогли соорудить подобное строение всего за 30 мин. Жить, конечно, всю зиму в нем не получиться, но вот использовать его в качестве ночного лагеря вполне можно.


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По материалам: MirFactov

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