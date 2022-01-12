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Олеся Судзиловская показала лица своих сыновей, которые растут ее копией

Олеся Судзиловская показала лица своих сыновей, которые растут ее копией
Актриса Олеся Судзиловская вместе с мужем и сыновьями посетила ледовый спектакль «Щелкунчик». Артистка поделилась фото с мероприятия. Известная актриса, телеведущая Олеся Судзиловская — дважды мама. Вместе с мужем артистка воспитывает сыновей. Артему 13 лет, а Майку 5 лет. Звездная семья посетила ледовое шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик». После спектакля знаменитый фигурист, его сын Александр и Яна Рудковская сфотографировались с гостями. Олеся Судзиловская поделилась в личном блоге этим снимком. Актриса не стала скрывать лица детей, хотя обычно не показывает наследников.
Олеся Судзиловская с мужем и сыновьями, Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыном
«На ледовом новогоднем шоу «Щелкунчик» с семьей!», - подписала фото Судзиловская. «У Вас красивые мальчики!!!🔥», «Прекрасные детки! Олеся - красавица! Чудесная семья», «Очень похожи на маму!!!!», «Какая у вас прекрасная семья», «Какие у вас мальчишки симпатичные», «Олеся, ваша семья прекрасна❤️», — комментируют подписчики в Instagram.
Сыновья Олеси Судзиловской - Артем и Майк Дзебань Напомним, артистка в 2009 году вышла замуж за бизнесмена Сергея Дзебаня. Сын звездной пары Артем родился в январе 2009 года. А малыш Майк появился на свет в январе 2016 года. К слову, знаменитость впервые стала мамой в 34 года. Артистка признавалась, что в раннем возрасте совсем не хотела детей. Олеся Судзиловская переживала и часто думала, почему у нее не появляется материнский инстинкт. Однако в определенный момент актриса испугалась, что так и не испытает этого счастья.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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