Отчет: в 2021 году в лидерах роста оказались токены GameFi-сегмента

Среди активов с умеренной капитализацией наиболее впечатляющую динамику по итогам 2021 года показали токены GameFi-сегмента, а также альтернативные L1-сети, следует из годового отчета ForkLog.

В топ-10 лидеров по росту котировок вошли:

Данные: ForkLog.

Биткоин за год подорожал на 60%, Ethereum — почти на 400%.

Среди DeFi-токенов лучшую динамику продемонстрировала нативная монета биржи PancakeSwap на базе Binance Smart Chain — за 12 месяцев цена CAKE выросла на 1706%. Токен решения Loopring для масштабирования Ethereum прибавил за соответствующий период 1077%.

Акции связанных с криптовалютами публичных компаний в большинстве показывали впечатляющую доходность на протяжении года. Однако некоторые скорректировались к его концу вслед за рынком.

Данные: ForkLog.

Котировки производителя майнингового оборудования Ebang за год упали на 83%, акции его конкурента Canaan подешевели на 15%. Ценные бумаги североамериканских майнеров Marathon Digital и Hut 8 подорожали на 214% и 185% соответственно.

Спонсор рубрики «Биткоин-индустрия в цифрах» — глобальная блокчейн-экосистема Binance.

Напомним, котировки биткоина и Ethereum обновили исторические максимумы 10 ноября 2021 года. Цифровое золото достигло отметки $69 000, вторая по капитализации криптовалюта приблизилась к уровню $4870.

6 января 2022 года цена биткоина упала ниже $43 000. 10 января курс опускался ниже $40 000.