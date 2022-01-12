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Отчет: за 2021 год биткоин-майнеры заработали $16,7 млрд

Отчет: за 2021 год биткоин-майнеры заработали $16,7 млрд


В 2021 году выручка биткоин-майнеров составила $16,7 млрд, тогда как добытчики Ethereum заработали $23,4 млрд — на 40% больше, следует из годового отчета ForkLog.


Доля комиссий в поступлениях майнеров первой криптовалюты с весны неуклонно сокращалась и во втором полугодии не превышала 3%. За год средний размер комиссии в сети снизился на 83,5%. 


Данные: ForkLog.

В сети Ethereum во второй половине года доля комиссий стремительно выросла на фоне бурного развития DeFi и бума NFT. В рекордном ноябре ($3,59 млрд) поступления от сборов превысили доход от блоков ETH. Аналогичная картина наблюдалась в феврале, но на фоне гораздо меньших показателей.


Данные: ForkLog.

В 2021 году Ethereum-майнеры также добыли $730 млн в виде Miner Extractable Value (MEV).


https://forklog.com/nevidimyj-nalog-v-ethereum-chto-takoe-mev-i-kak-emu-protivostoyat/

Рост доходов добытчиков двух ведущих криптовалют с середины лета сопровождался восстановлением хешрейта после падения из-за запрета майнинга в Китае. Показатель вычислительной мощности сети биткоина обновил максимум в начале декабря. Однако коррелируемая с ней сложность майнинга не достигла зафиксированного в мае рекордного значения.


Данные: ForkLog.

Хешрейт Ethereum за год вырос на 210%.


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Напомним, исход майнеров из Китая вывел США в лидеры по доле в хешрейте биткоина с показателем 35,4%. На втором месте оказался Казахстан с 18,1%, Россия сохранила третью строчку рейтинга — 11,2%.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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