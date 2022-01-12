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Отсутствие аналога Xbox Series S у Sony заставляет ее выпускать Playstation 4

Отсутствие аналога Xbox Series S у Sony заставляет ее выпускать Playstation 4


Мировой дефицит игровых приставок Xbox Series X и Playstation 5 привел к тому, что компании Microsoft и Sony рискуют оказаться без своих приставок на полках магазинов, что их явно не устраивает. Однако и увеличить поставки мощных консолей компании не могут, из-за общего дефицита чипов и полупроводников.

Компания Microsoft изящно решила данный вопрос, выпустив на рынок не только Xbox Series X, но и Xbox Series S. На производство Xbox Series S требуется меньше ресурсов, и консоль сейчас проще найти в свободной продаже. Игроки, которые хотят купить себе консоль нового поколения, часто выбирают Xbox Series S просто из-за ее доступности.

Как сообщает портал Bloomberg, Sony на фоне дефицита Playstation 5 и сложностей с наращиванием производства консолей нового поколения, приняла решение продлить производство Playstation 4. Изначально предполагалось, что выпуск Playstation 4 прекратится в 2021 году, но, как сообщает Bloomberg, было принято решение сохранить производство в 2022 году. В этом году Sony намерена выпустить около 1 миллиона Playstation 4. Указывается, что консоли прошлого поколения используют другой тип чипов, из-за чего их выпустить проще.

Напомним, ранее аналитик Даниэль Ахмад отмечал, что выпуск Xbox Series S — это был правильный шаг со стороны Microsoft, который помог увеличить продажи консолей нового поколения, тем самым заполучив игроков в свою экосистему.

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По материалам: newxboxone

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