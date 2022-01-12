Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Похоже, релиз Fable 4 предстоит ждать еще долго

Похоже, релиз Fable 4 предстоит ждать еще долго


Разработка Fable 4 находится в активной стадии, но на данный момент нет данных о том, насколько далеко она продвинулась. Все, что показывали игрокам, это небольшой тизер в 2020 году. Известно, что над Fable 4 работает студия Playground Games, которая стала популярной за счет Forza Horizon. Сейчас команда Plaground Games активно расширяется.

В Twitter ведущий сценарист студии Playground Games Анна Мегилл опубликовала сообщение, что команда ищет нарративного дизайнера для игры Fable 4. По ее словам, специалист, который станет частью Playground Games, должен иметь творческий взгляд на «сюжетные механики и системы», а вместе с тем обладать «глубоким пониманием интерактивных требований игрового повествования».


Игроки в комментариях к посту Анны Мегилл отреагировали негативно на поиск нарративного дизайнера. Они обращают внимание, что поиск такого рода специалиста может говорить о ранних стадиях разработки. По их мнению, еще даже сюжет Fable 4 не готов, что означает релиз Fable 4 не раньше 2024-2025 годов.

Однако, если обратить внимание на ответы Анны Мегилл читателям в Twitter, можно заметить — она говорит, что эта роль «более техническая, чем писательская». Более того, она отмечает, что работать можно удаленно. Но все еще остается вопрос, на какой стадии находится разработка проекта.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Звезда One Direction Заин Малик зарегистрировался на сайте знакомств для толстых
Звезда One Direction Заин Малик зарегистрировался на сайте знакомств
Похоже, релиз Fable 4 предстоит ждать еще долго
Похоже, релиз Fable 4 предстоит ждать еще долго
Отсутствие аналога Xbox Series S у Sony заставляет ее выпускать Playstation 4
Отсутствие аналога Xbox Series S у Sony заставляет ее выпускать
Охотник поделился секретом, как сделать идеальный шалаш в лесу за 30 минут из пищевой пленки
Охотник поделился секретом, как сделать идеальный шалаш в лесу за 30
В Подмосковье за 2021 год на внебюджетные средства введено в эксплуатацию 18 детских садов
В Подмосковье за 2021 год на внебюджетные средства введено в
В 18 школах и вузах Карачаево-Черкесии внедрят модель цифровой образовательной среды
В 18 школах и вузах Карачаево-Черкесии внедрят модель цифровой
Дмитрий Шепелев посмеялся над Ксенией Собчак
Дмитрий Шепелев посмеялся над Ксенией Собчак
Елена Малышева вытащила маму с того света
Елена Малышева вытащила маму с того света
Криптобанк SEBA привлек $120 млн
Криптобанк SEBA привлек $120 млн
СМИ: Китай запретил конкурентов цифрового юаня в Олимпийской деревне
СМИ: Китай запретил конкурентов цифрового юаня в Олимпийской деревне
Официально: Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 отложили более чем на полгода
Официально: Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 отложили более чем на полгода
Стартовые продажи Battlefield 2042 могут быть хуже, чем сообщалось ранее
Стартовые продажи Battlefield 2042 могут быть хуже, чем сообщалось

Топ на сегодня

Полиция задержала в Тюмени подозреваемых в связанном с майнингом мошенничестве
Полиция задержала в Тюмени подозреваемых в связанном с майнингом
Марина Александрова оценила свое лицо и нашла кучу недостатков
Марина Александрова оценила свое лицо и нашла кучу недостатков
Юлия Барановская высказалась об отношениях с Лепсом
Юлия Барановская высказалась об отношениях с Лепсом
Гэри Генслер уклонился от ответа касательно статуса Ethereum
Гэри Генслер уклонился от ответа касательно статуса Ethereum
Погоревшей Марине Хлебниковой придется скитаться по друзьям
Погоревшей Марине Хлебниковой придется скитаться по друзьям

Еще по теме

Fable 4 от Playground Games в разработке уже более 4 лет
Студии Sumo Digital работали над Forza Horizon 5 вместе с Playground Games
Fable 4 / Fable 2021
Коды режимов из EventLab для Forza Horizon 5 от Playground Games