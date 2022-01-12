Похоже, релиз Fable 4 предстоит ждать еще долго





Разработка Fable 4 находится в активной стадии, но на данный момент нет данных о том, насколько далеко она продвинулась. Все, что показывали игрокам, это небольшой тизер в 2020 году. Известно, что над Fable 4 работает студия Playground Games, которая стала популярной за счет Forza Horizon. Сейчас команда Plaground Games активно расширяется.

В Twitter ведущий сценарист студии Playground Games Анна Мегилл опубликовала сообщение, что команда ищет нарративного дизайнера для игры Fable 4. По ее словам, специалист, который станет частью Playground Games, должен иметь творческий взгляд на «сюжетные механики и системы», а вместе с тем обладать «глубоким пониманием интерактивных требований игрового повествования».

Narrative designers! Playground needs an ND with "a creative eye for storytelling mechanics & systems & a deep understanding of the interactive requirements of game narrative." Come work with me & my brilliant, funny team ✨ #GameWriting #GameDevJobshttps://t.co/ldWdBYAY1Q pic.twitter.com/XLtH5Sm9At — Anna Megill (@cynixy) January 11, 2022



Игроки в комментариях к посту Анны Мегилл отреагировали негативно на поиск нарративного дизайнера. Они обращают внимание, что поиск такого рода специалиста может говорить о ранних стадиях разработки. По их мнению, еще даже сюжет Fable 4 не готов, что означает релиз Fable 4 не раньше 2024-2025 годов.

Однако, если обратить внимание на ответы Анны Мегилл читателям в Twitter, можно заметить — она говорит, что эта роль «более техническая, чем писательская». Более того, она отмечает, что работать можно удаленно. Но все еще остается вопрос, на какой стадии находится разработка проекта.