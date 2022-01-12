Полиция задержала в Тюмени подозреваемых в связанном с майнингом мошенничестве

Правоохранители задержали в Тюмени двоих подозреваемых в организации мошеннической схемы, связанной с майнингом. Об этом сообщает МВД.

В середине декабря в полицию Иркутской области обратились сразу несколько потерпевших, которые стали жертвами злоумышленников в попытке приобрести оборудование для добычи криптовалют или арендовать помещения для дальнейшего обустройства майнинг-ферм. Впоследствии подозреваемые не выполнили свои обещания и попытались скрыться с деньгами.

"В нескольких случаях потерпевшие предоставили свое оборудования для размещения в «майнинговую гостиницу», которое пропало", — отметили в МВД.

Правоохранители получили 16 схожих сообщений от жертв.

Задержанные сознались и заявили, что похитили средства около 40 человек. Точное количество пострадавших устанавливается. В ходе задержания у подозреваемых нашли 400 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Напомним, в декабре в Иркутске патруль ДПС задержал подозреваемых в краже ASIC-майнеров.