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Полиция задержала в Тюмени подозреваемых в связанном с майнингом мошенничестве

Полиция задержала в Тюмени подозреваемых в связанном с майнингом мошенничестве


Правоохранители задержали в Тюмени двоих подозреваемых в организации мошеннической схемы, связанной с майнингом. Об этом сообщает МВД.


В середине декабря в полицию Иркутской области обратились сразу несколько потерпевших, которые стали жертвами злоумышленников в попытке приобрести оборудование для добычи криптовалют или арендовать помещения для дальнейшего обустройства майнинг-ферм. Впоследствии подозреваемые не выполнили свои обещания и попытались скрыться с деньгами.


"В нескольких случаях потерпевшие предоставили свое оборудования для размещения в «майнинговую гостиницу», которое пропало", — отметили в МВД.


Правоохранители получили 16 схожих сообщений от жертв.


Задержанные сознались и заявили, что похитили средства около 40 человек. Точное количество пострадавших устанавливается. В ходе задержания у подозреваемых нашли 400 000 рублей.


Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.


Напомним, в декабре в Иркутске патруль ДПС задержал подозреваемых в краже ASIC-майнеров.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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